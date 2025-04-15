創新課程開拓數碼人才 香港仔工業學校引領STEAM教育新方向

在人工智能時代，創新科技發展一日千里，教育界需與時並進，為學生提供適切的學習機會。香港仔工業學校（下稱香工）多年來致力推動STEAM教育，近期更推出嶄新課程計劃，以培育新一代科技人才，為香港創科發展注入新動力。

為展示對培養未來人才的承諾和決心，香工早前舉辦「數碼新苗培育啟航禮」（下稱啟航禮），為培育新一代科技人才的課程揭開新篇章。該校同時公布學校於本學年開始於高中推出「數碼新苗培育計劃」（ATS NexGen Digital Talent Incubation Programme），當中包括提供全港首個針對中學生而設的建築信息模型（BIM）課程。這項創新課程結合STEM教育與建築科技元素，通過Revit 3D建模訓練，協助學生建立空間思維與設計邏輯。學校更計劃在來年將課程延伸至Shapr3D結合醫療科技等應用層面，全方位培育具備數碼技能的新生代。

▲ 計劃結合STEM教育與建築科技，配合未來需要，裝備學生掌握市場主流的專業工具與數碼技能。

緊貼市場需求 開創建築信息模型課程

啟航禮獲多方支持，由立法會陳學鋒議員MH, JP、發展局首席助理秘書長黃何詠詩、香港工程師學會上任會長兼香工校友李志康博士、香港建造學院管理委員會主席盧李愛蓮、香港大學建築學院副教授鄧進明博士工程師等嘉賓主持啟動儀式。

黃何詠詩指出，配合北部都會區的發展，未來市場需要大量具備數碼能力的人才，並讚揚學校將未來創科需要融入STEAM教育。「BIM課程能培養學生跨範疇的發展，將製造過程，從設計、數據，甚至維修保養數碼化。」她肯定學校在STEAM與創科教育方面的成就和規劃，並稱課程能達至知識與技能並重，協助學生建立扎實基礎，有利未來的多元出路。

▲ 立法會陳學鋒議員MH, JP、發展局首席助理秘書長黃何詠詩、香港工程師學會上任會長兼香工校友李志康博士、香港建造學院管理委員會主席盧李愛蓮、香港大學建築學院副教授鄧進明博士工程師等嘉賓主持啟動儀式。

建立區塊鏈平台 打造數碼履歷

為了更有效展示及保存學生的學習成果，香工特別開發了「ATS Marketplace」區塊鏈學習平台。學生可將作品上載至平台永久保存，建立個人數碼履歷，為未來升學及就業鋪路。香港仔工業學校校長沈明輝強調，校本BIM課程著重跨領域整合學習，透過實踐經驗深化學生所學，為迎接數碼時代做好準備。

沈校長透露，除了專業技能培訓，「數碼新苗培育計劃」未來還會推出企業及師友計劃，為學生提供更全面的創科教育支援。這些配套措施將有助培養更多具創新思維和技術能力的年輕人才，推動香港創科發展。

創新教學模式 推動三層傳承

香工不僅致力培育校內學生，更將STEAM教育推廣至社區，於啟航禮同日舉行第四屆「香工盃 — 航天科技機械人編程競賽」。賽事為該校的年度活動之一，歷年賽事均獲多家機構鼎力支持，包括香港城市大學、香港都會學校議會及Winstars Enterprise HK Limited。今年更由香港工程師學會擔任支持機構，吸引了45支隊伍、超過150名學生參與，創下歷屆新高。

▲ 第四屆「香工盃 — 航天科技機械人編程競賽」吸引45支隊伍、逾150名學生組隊參與，場面熱鬧。

賽事採用創新的「中學生導師制」，由經過培訓的香工學生擔任小導師，指導小學生完成機械人編程任務。這種獨特的「大學—中學—小學」三層傳承模式，不但能有效傳授STEAM知識，更培養了中學生的溝通及領導才能。參賽學生在模擬「火星任務」情境中，靈活運用編程知識操控「太空運輸倉」，充分展現課堂所學。

▲ 參賽小學生在「火星任務」情境下完成機械人編程任務。

放眼未來 持續優化課程

隨着科技發展日新月異，教育界需要與時並進，為學生提供適切的學習機會。香工的創新課程及教學模式，不只體現了學校對培育人才的承擔，更為香港STEAM教育的發展樹立了新標竿，期待這批數碼新苗日後能學以致用，為香港的創科發展注入更多創新動力！

▲ 香港仔工業學校致力推動STEAM教育，在相關設施及課程上為學生提供了優良的學習及發展環境，提升學生的創新思維與應用能力。

（特約）