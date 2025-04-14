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日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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日本山口縣區近2個月被觀測到發生超過1,300次輕微地震。

【日本/地震/海嘯】日本從兵庫縣延伸至山口縣部分區域近2個月內觀測到超過1,300次輕微地震，雖然民眾未必能感覺到，但專家就認為這種活動並不尋常，並指出去年能登半島地震前亦曾有類似情況。

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據日媒《TBS》報道，日本包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣及山口縣等5個縣，部分地區自今年2月起開始出現頻繁的地震活動。從氣象廳網站圖片可見，山口縣北部城市萩市郊區布滿密密麻麻的圓點，而那些圓點代表錄得的地震活動；情況在過去一個月尤其嚴重，地震次數不斷增加，至今已觀測到超過1,300次，但最大規模僅黎克特制1.8級。

對此，京都大學防災研究所教授西村卓也就指出，自3月中旬開始，該區域每天都會發生數十次地震，「儘管震級很小，這是有些不尋常的活動，我們正在密切關注。」

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西村卓也表示，這些地震的震源深度介乎30公里至25公里之間，且有移動的特徵。它們最初從40公里深開始，然後逐漸變淺至大約25公里，之後在25至30公里之間移動，而水平位置也有從西向東移動的趨勢。由於存在移動的現象，他推測有流體從地下深處向較淺的地方上升，在流體移動時引發地震。

此外，他在研究2024年1月發生的能登半島7.6級地震時發現，早在地震發生前，流體已經從地下深處上升至地表附近，可能導致活斷層受到刺激；而這次發生的微小地震的區域周圍存在多條活斷層，日本兩座活火山之一的「阿武火山群」也位於此地。西村卓也認為，考慮到地震震源的位置和深度，該區域因此引發大地震的可能性並不大，目前也很難認定這些地震與火山活動有直接關係。然而一旦震源變得更淺，或者觀測到與地震相關的地殼變動，就有必要更進一步研究。

更多相關報道：遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次

同場加映｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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同場加映｜地震23項必備物品

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