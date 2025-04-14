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葉璇家事｜葉璇全面停工照顧癌父　為父奔波犧牲健康　揭悲慘童年曾遭家暴

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【葉璇／癌父／停工】45歲葉璇近年北上發展，前年驚爆父親患癌，家中隨即上演爭家產的鬧劇，與保母關係緊張。她近日接受傳媒訪問，談及父親病情忍不住淚灑人前，她亦不時在微博透露自己為照顧父親非常操勞，甚至開始影響自己健康。

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葉璇家事｜父親腹痛難耐驚揭患癌 日以繼夜照顧癌父犧牲健康

45歲前TVB花旦葉璇2023年底在個人微博表示，為照顧癌父，故將暫停所有演藝工作。據了解，葉璇父親因腹痛多時到內地醫院求醫，被初步診斷為胃炎。惟葉璇愛父深切，覺得病情不簡單，轉院檢查後確診癌症。

葉璇隨即將父親接回港接受治療，亦不辭勞苦每天往返醫院照顧父親，包括餵食、燉煮肉汁等。每天奔波勞碌照顧父親導致葉璇自己的健康亦同樣亮起紅燈。當年父親曾一度傳出病危的消息，她曾在微博發文透露心聲，指自己因為父親病情反覆而每天失眠，一睡不著就會上網查閱相關醫療文獻，希望能夠多了解父親病情。她亦因身體操勞過度導致自己白頭髮增生不少，加上內分泌失調，一度需要返內地調養恢復。

葉璇家事｜掀爭產風波開直播公審保母　1原因決定讓步

她又指年邁的爸爸因為太固執，故一直病重不肯就醫，幸好她多次把他送進醫院搶救，目前爸爸正在香港養病。但父親患癌後卻捲入爭產事件，為此葉璇曾在抖音直播中公審保母，斥責她立心不良試圖「搶奪家產」，但孝順的葉璇為了不想父親情緒波動，她寧願作出讓步，減少自己上門探訪父親的次數。如今葉璇已與該保母斷絕往來，避免衝突刺激父親。

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這些年我靠自己賺的早已夠用，何須爭甚麼？只想老父少受點苦。

葉璇多次強調「不貪圖遺產」，嘆自幼與父親聚少離多，一年見面不到一次，如今父親患癌如同「因禍得福」，能夠有更多時間與父親獨處。

葉璇家事｜原生家庭不快樂童年被家暴

葉璇近年北上發展，她曾提及原生家庭，透露童年並不快樂。她出生於浙江杭州，從小家境不俗，但9歲時父母離異，初時她跟隨生母生活，她指媽媽生她的時候才18歲，同住時會遭到媽媽家暴，她曾說過 ：「她生氣起來還會打我，打完了她自己就哭，特別的無助，又抱著我哭。」

葉璇近況：

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葉璇家事｜13歲開始獨立生活

到了10歲，葉璇便由爺爺嫲嫲陪同赴美留學，13歲時由於爺爺嫲嫲不適應國外生活，他們便回到了內地，此時她向父親提出想獨居。而葉璇父親葉朝陽為美國華裔房地產商人，據聞身家超過10億，而繼母是美國的律師王雪潔，當葉璇13歲時決定獨自生活在一個黑人社區，她曾問爸爸：「我說你不怕，不會不放心嗎？他說他也13歲就出去生活了。」

昔日女神風采：

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早年葉璇還透露已2、30沒有見過媽媽：「我父親跟我的祖父母也不太見面，一年可能就見一兩次這種。所以說這種父母家庭，一般人的那種親情概念是沒有的，彷彿不是生活中。」

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