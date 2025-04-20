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大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！

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撰文： 王月明

發布時間： 54 分鐘前

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大廈突換「土豪金」信箱，住戶無奈慨嘆：骨灰龕位咁款！

信箱多選用銀色或暗色金屬，而「金碧輝煌」的金黃色信箱屬實少見。近日，有住戶在Threads發帖，稱大廈突然換了金色信箱，他認為與大廈的風格並不匹配，直指似「骨灰龕位咁款」；網民看過信箱後，笑稱：「郵差叔叔派信要戴黑超」。

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大廈信箱｜突換金黃色「爆閃」信箱

樓主指自己住所樓下的信箱突然更換，驚呼「嘩！乜金光璀璨」惟他認為與周圍的裝修、設計風格及顏色完全不相配，直言「大吉利是！驟眼望落去，骨灰龕位咁款！」，形容信箱「夜總會咁嘅氣派」。

據圖片可見，大廈大門及周遭似電箱的門均為銀色，而一排金燦燦的信箱靠在大堂的一側牆面，因材質問題，信箱似鏡面，可以看到對側公告欄、水桶等，略顯雜亂；而信箱排列則是按照單位字母分組，相信住戶及郵差第一眼難以找到對應的信箱。

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大廈信箱｜網民：郵差叔叔派信都要戴黑超

網民見到如此「稀有」的金色信箱，認為該設計並不美觀，亦有人猜測換信箱之原因，「信箱有必要換咩，除非五六十年樓啦」、「黃金信箱都第一次見」、「呢個排列方法，郵差派信應該會覺得燥底」、「咁樣先似豪宅大堂」、「好土豪，好俗，金色嘅擺設好難carry」、「真係好金喎，每日行過眼都爆閃」、「預備加管理費」、「郵差叔叔派信都要戴黑超」、「俗不可耐」。

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