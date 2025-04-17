親子旅遊｜空姐分享登機行李4大禁忌　提醒液體咁處理唔驚遇氣流！

【登機行李/旅遊攻略】每到假期，港人就會出外旅遊，不過大家又知不知道如何收拾行李？近日有英國空姐分享登機行李4大常見錯事，又建議大家可以做1事，即便遇上氣流都不怕！

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親子旅遊｜空姐分享登機行李常見4大錯事

英國《每日郵報》報導，該名空服員曾在美國一家大型航空公司工作6年，現轉型為旅遊專家。她表示，在她的空服員的生涯中，見過不少旅客因隨身行李而遇上麻煩事。

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親子旅遊｜必需品放身邊 液體包裝要咁處理

她表示，人們最常犯的錯誤是攜帶過重的隨身行李，以至無法舉起來放進頭頂的置物櫃。她指，幫助乘客放置登機行李並非空服員的職責，而且會減慢登機速度，行李超重還要額外付費。另外，她建議旅客將運動衫、靴子等物品穿在身上，不要放進手袋背囊，以減輕行李。

旅客常犯的另一個錯誤則是沒有把必需品放在隨手可拿的地方，如書、耳機等。如果放在託運行李中，機上則無法使用。她又建議隨身攜帶簡單零食，因為有時遇上亂流會導致空服員無法送餐，就要被逼餓肚子。

最後一點，她呼籲大家液體包裝切勿留有空氣，必須將空氣擠出來，因為當氣壓產生變化時，氣體會膨脹，液體就會被「擠爆」，行李箱內的物品就會被沾濕，到時打開行李後的畫面便不堪入目。

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