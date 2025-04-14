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國安教育日｜夏寶龍明天視頻講話　李家超：不斷完善法律與機制

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦圖片）

明日是本港第十個「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會明早將舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨講話。

行政長官、國安委主席李家超熱烈歡迎並衷心感謝夏寶龍對香港的關心、指導和支持。他說今年亦是全國人大常委會公布實施《港區國安法》五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。

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李家超指出，世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，局部地區衝突頻繁，環球經濟增長放緩，單邊主義、保護主義抬頭，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測，特區政府會堅定不移全面貫徹「一國兩制」方針，深入理解「總體國家安全觀」，不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。
　　
他又說，香港特區國安委舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮及統籌一系列學校和社區活動，有助國家安全的宣傳教育，鼓勵全民參與，不斷提升社會自覺維護國家安全的意識和氛圍。
　　
李家超強調香港在全面拼經濟、謀發展、惠民生的同時，亦要竭力維護國家主權、安全和發展利益，為國家更高水平對外開放，作出更大貢獻。
 

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