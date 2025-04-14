世界互聯網大會｜王勇：將全力支持香港深度融入全球數字化發展

世界互聯網大會首次舉辦亞太峰會，今日起一連兩日在灣仔會展舉行。全國政協副主席王勇表示，中國政府將全力支持香港深度融入全球數字化發展的時代洪流，充分把握數字經濟蓬勃興起的黃金機遇。

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王勇致辭時提到，香港作為亞太地區的航運、貿易和金融中心，憑藉連通中外的地緣優勢、成熟的資本市場、國際樞紐的地位以及逾800多間的人工智能企業，成為連接亞太與全球的數字橋樑。

特首李家超在開幕式表示當下時期充滿挑戰，地緣政治和貿易關係緊張，形容合作非常重要。他說香港永遠倡導自由貿易、多邊主義，亦願意提供一系列優惠措施給投資者，香港歡迎所有志同道合的企業來港，尋求商業發展，共同建設更美好的未來。

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港是互聯網發展的先行地區，具有全球金融、航運、貿易中心的傳統優勢，亦有人工智能研發創科發展及人才等新優勢，更有制度創新、兩文三語、文化包容及內聯外通等獨特優勢，相信香港定能為推動構建網絡空間命運共同體作出新的更大貢獻。

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