  • 26°C
香港時間：2025414日 (一) 16:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港創科｜世界互聯網大會亞太峰會揭幕　李家超：香港倡導自由貿易多邊主義　歡迎企業來港尋求發展

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

世界互聯網大會亞太峰會今（14日）起一連兩日在香港舉行。行政長官李家超致辭時提到，今次峰會很重要，充分證明香港作為國際創科中心的地位正在不斷上升。同時也強調香港一直倡議自由貿易及多邊主義，歡迎所有志同道合企業來港尋求發展。

香港創科｜InnoEX及春電展灣仔會展開幕　焦點：人工智能及低空經濟

香港創科｜激光設備生產商Laservall擬未來五年在港投資三億元　擴展團隊規模+發展AI自動生產化流程

世界互聯網大會亞太峰會首次在香港舉行，有約30個國家、地區，以及約1,000名商界領袖、政府人員、學者等參與。李家超致辭時就提到，在當下充滿挑戰的時期，地緣政治和貿易關係緊張，因此合作非常重要。香港具有「一國兩制」的制度優勢，背靠內地同時與國際聯繫，擁有普通法法律制度，訊息及資本可自由流動，希望能夠把握內聯外通優勢發展AI。

他又稱，香港正在建設河套深港科技創新合作區，同時北部都會區是未來創新經濟引擎，北都面積佔香港三分一，並連接深圳。他相信透過香港與深圳以及大灣區的合作，合作區能崛起成為世界級的科技創新中心，為國家創造出新質生產力

他補充指，香港永遠倡導自由貿易、多邊主義，亦願意提供一系列優惠措施給投資者，歡迎所有志同道合的企業來港，尋求商業發展，共同建設更美好的未來。

點擊圖片放大
+4
+3

中聯辦主任鄭雁雄則提到，本次世界互聯網大會亞太峰會選址香港，必將加速香港建設國際創科中心的步伐，促進亞太區數字經濟的蓬勃發展。他表示，香港是互聯網發展的先行地區，更有制度創新、兩文三語、文化包容、內聯外通等獨特的優勢，與網絡暢通聯絡、數字融合發展內在邏輯深度契合，必將是互聯網創科、互聯網產業、互聯網文化的掌心發展高地，亦又信心可以發揮香港「亞洲盛事之都」和「國際會展之都」優勢，以世界互聯網大會亞太峰會等高水平國際會議、論壇、展會為牽引，吸引全球高端人才來港投資創業。為中國企業「走出去」、外國企業「走進來」不斷賦能增值，做好數字融合發展的超級聯繫人及超級增值人。

國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文亦在會上，也提到當前AI等新技術發展不斷突破，正為經濟發展、社會進步、國際政治經濟格局等方面產生重大而深遠影響，所以他也提出四點倡議：

1）堅持創新驅動，共同做經濟增長的推動者，凝聚創新合力，強化創新合作，攜手構建更具活力的全球創新生態，推動AI等新技術、產品開發和產業升級，促進AI等新技術與實體經濟深度融合，助力傳統行業智能化、數字化改造升級，實現創新成果不斷湧現，產業發展持續突破，賦能全球經濟增長。

2）強化安全合作。AI等新技術的應用是一把雙刃劍，應堅持共同安全理念，統籌好發展和安全，落實好全球安全倡議和全球數據安全倡議，加強網絡安全、數據安全領域的國際對話與合作，促進數據跨境流動、設備自由貿易和設施互聯互通，提升AI安全評估和治理能力，攜手打擊技術濫用及網絡違法犯罪。

3）彌合數字鴻溝。目前全球數字鴻溝依然存在，很多發展中國家尚未充分享受AI帶來的紅利，網絡、數據等資源的普及化程度有待提升。應攜手打造開放、公平、不歧視的數字發展環境，幫助發展中國家加強能力建設，推動全球數字普惠建設。

4）共建共享的全球治理觀，堅持走多邊主義道路，充分尊重各國網絡主權、發展道路和治理模式，推動建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，推動發展戰略、治理規則、技術標準對接協調，使互聯網發展始終符合人類的根本利益和價值標準。

點擊圖片放大
+3
+2

峰會將為期兩天，主題圍繞打造數智未來堅實底座、人工智能+千行百業、數智時代的安全與治理等主題開展交流分享。有份參與是次活動、由香港大學衍生的香港AI初創公司有光科技，其聯合創辦人及首席執行官溫豪夫表示，這類型峰會對於在香港初創公司有幫助，因為可以向世界推廣香港品牌。溫豪夫指，10年前成立公司時，外界都不相信香港有AI公司，亦會對與香港公司商討合作而卻步。但近年港府正不斷設法加強推廣，讓外界更認識香港初創，確實帶來很大的幫助。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜CLS Holiday不設門市 盲盒旅行團逆襲市場

相關文章

香港創科｜創科局：百億創科產業引導基金收到逾60份意向書　5個主題板塊均有涉及
15:34 2025/04/11
香港創科｜創科局：百億創科產業引導基金收到逾60份意向書　5個主題板塊均有涉及
香港創科｜ 科技園綠色科技樞紐「GreenTech Hub」今開幕　設展示區「曬」創新方案　初創：盼藉此提升產品和技術認知度
18:11 2025/03/11
香港創科｜ 科技園綠色科技樞紐「GreenTech Hub」今開幕　設展示區「曬」創新方案　初創：盼藉此提升產品和技術認知度
香港創科｜JUMPSTARTER for One Earth 環球創業比賽30強　3月尾香港爭霸
15:17 2025/03/04
香港創科｜JUMPSTARTER for One Earth 環球創業比賽30強　3月尾香港爭霸

你可能感興趣

香港創科｜創科局：百億創科產業引導基金收到逾60份意向書　5個主題板塊均有涉及
15:34 2025/04/11
香港創科｜創科局：百億創科產業引導基金收到逾60份意向書　5個主題板塊均有涉及
香港創科｜ 科技園綠色科技樞紐「GreenTech Hub」今開幕　設展示區「曬」創新方案　初創：盼藉此提升產品和技術認知度
18:11 2025/03/11
香港創科｜ 科技園綠色科技樞紐「GreenTech Hub」今開幕　設展示區「曬」創新方案　初創：盼藉此提升產品和技術認知度
香港創科｜JUMPSTARTER for One Earth 環球創業比賽30強　3月尾香港爭霸
15:17 2025/03/04
香港創科｜JUMPSTARTER for One Earth 環球創業比賽30強　3月尾香港爭霸
網絡保安 可持續發展 經濟 政治 大灣區 人工智能 文娛藝術 地緣政治 中聯辦 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同