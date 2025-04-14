香港創科｜世界互聯網大會亞太峰會揭幕　李家超：香港倡導自由貿易多邊主義　歡迎企業來港尋求發展

世界互聯網大會亞太峰會今（14日）起一連兩日在香港舉行。行政長官李家超致辭時提到，今次峰會很重要，充分證明香港作為國際創科中心的地位正在不斷上升。同時也強調香港一直倡議自由貿易及多邊主義，歡迎所有志同道合企業來港尋求發展。

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世界互聯網大會亞太峰會首次在香港舉行，有約30個國家、地區，以及約1,000名商界領袖、政府人員、學者等參與。李家超致辭時就提到，在當下充滿挑戰的時期，地緣政治和貿易關係緊張，因此合作非常重要。香港具有「一國兩制」的制度優勢，背靠內地同時與國際聯繫，擁有普通法法律制度，訊息及資本可自由流動，希望能夠把握內聯外通優勢發展AI。

他又稱，香港正在建設河套深港科技創新合作區，同時北部都會區是未來創新經濟引擎，北都面積佔香港三分一，並連接深圳。他相信透過香港與深圳以及大灣區的合作，合作區能崛起成為世界級的科技創新中心，為國家創造出新質生產力

他補充指，香港永遠倡導自由貿易、多邊主義，亦願意提供一系列優惠措施給投資者，歡迎所有志同道合的企業來港，尋求商業發展，共同建設更美好的未來。

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中聯辦主任鄭雁雄則提到，本次世界互聯網大會亞太峰會選址香港，必將加速香港建設國際創科中心的步伐，促進亞太區數字經濟的蓬勃發展。他表示，香港是互聯網發展的先行地區，更有制度創新、兩文三語、文化包容、內聯外通等獨特的優勢，與網絡暢通聯絡、數字融合發展內在邏輯深度契合，必將是互聯網創科、互聯網產業、互聯網文化的掌心發展高地，亦又信心可以發揮香港「亞洲盛事之都」和「國際會展之都」優勢，以世界互聯網大會亞太峰會等高水平國際會議、論壇、展會為牽引，吸引全球高端人才來港投資創業。為中國企業「走出去」、外國企業「走進來」不斷賦能增值，做好數字融合發展的超級聯繫人及超級增值人。

國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文亦在會上，也提到當前AI等新技術發展不斷突破，正為經濟發展、社會進步、國際政治經濟格局等方面產生重大而深遠影響，所以他也提出四點倡議：

1）堅持創新驅動，共同做經濟增長的推動者，凝聚創新合力，強化創新合作，攜手構建更具活力的全球創新生態，推動AI等新技術、產品開發和產業升級，促進AI等新技術與實體經濟深度融合，助力傳統行業智能化、數字化改造升級，實現創新成果不斷湧現，產業發展持續突破，賦能全球經濟增長。

2）強化安全合作。AI等新技術的應用是一把雙刃劍，應堅持共同安全理念，統籌好發展和安全，落實好全球安全倡議和全球數據安全倡議，加強網絡安全、數據安全領域的國際對話與合作，促進數據跨境流動、設備自由貿易和設施互聯互通，提升AI安全評估和治理能力，攜手打擊技術濫用及網絡違法犯罪。

3）彌合數字鴻溝。目前全球數字鴻溝依然存在，很多發展中國家尚未充分享受AI帶來的紅利，網絡、數據等資源的普及化程度有待提升。應攜手打造開放、公平、不歧視的數字發展環境，幫助發展中國家加強能力建設，推動全球數字普惠建設。

4）共建共享的全球治理觀，堅持走多邊主義道路，充分尊重各國網絡主權、發展道路和治理模式，推動建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，推動發展戰略、治理規則、技術標準對接協調，使互聯網發展始終符合人類的根本利益和價值標準。

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峰會將為期兩天，主題圍繞打造數智未來堅實底座、人工智能+千行百業、數智時代的安全與治理等主題開展交流分享。有份參與是次活動、由香港大學衍生的香港AI初創公司有光科技，其聯合創辦人及首席執行官溫豪夫表示，這類型峰會對於在香港初創公司有幫助，因為可以向世界推廣香港品牌。溫豪夫指，10年前成立公司時，外界都不相信香港有AI公司，亦會對與香港公司商討合作而卻步。但近年港府正不斷設法加強推廣，讓外界更認識香港初創，確實帶來很大的幫助。

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