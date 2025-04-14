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AI｜實測人工智能翻譯機 同步語音即轉文字傳媒恩物

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翻譯機 MOSSTALK Pro

全球踏入AI普及的時代，生活上各樣產品都滲入AI功能，近日一部由 Innoverate 獨家代理的翻譯機 MOSSTALK Pro ，正是利用AI技術作為語⾳引擎的智能翻譯機，對傳媒工作者來說十分實用。

這款利用AI 智能大模型智能語⾳引擎，免費語種高達 140多種類，還有離線翻譯、視像通話翻譯、錄⾳轉寫、Cross App 翻譯等功能。

即時翻譯⽀援超過 140 種語⾔的、12 種常⽤語⾔包括中、英、日、韓、泰、越、德、法語等的離線翻譯。其功能還涵蓋拍照翻譯、跨App翻譯、視像通話翻譯、同聲傳譯以及錄⾳轉寫等。

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重量只有 35g，機⾝僅 5.3mm 薄

記者實測其同聲傳譯功能，可以每次同步約20杪進行多語言傳，＜並以文字和聲音（可選男或女聲）同步播出，即時同步反應可說敏銳，幾乎是無時間性的延誤，準確度也可達七成以上。

另外，實試其對話翻譯／實時翻譯及轉寫，準確度都可達七至八成，但有時會出現轉換間的延誤，或會令部分語音無法傳譯。

另外，相信最常用是拍照翻譯，可拍下街邊路牌、餐廳菜單、⽂件資料等，跟坊間一般傳譯APP功能相近。

透過磁吸設計可輕鬆貼附於⼿機背⾯

MOSSTALK Pro另一創意設計，是可作為⼀個實⽤⼿機⽀架。其重量只有 35g，機⾝僅 5.3mm 薄，透過磁吸設計可輕鬆貼附於⼿機背⾯，配合其長效使⽤時間，充電僅需 10 分鐘便可持續使⽤⼀星期、待機 30 天，可⽅便⽤家每⽇攜帶使⽤，並⽀援雲端同步與離線模式，確保在任何環境下都能穩定運作。

而且它的多功能不須額外付費，定價$ 789，已包括終⾝免費使⽤服務，勢必改變⼈們對語⾔翻譯機的理解。
 

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