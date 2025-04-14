旅發局｜專頁變身香港節慶懶人包　五一黃金周資訊不斷更新

「盛事3月」在啟德體育園多場活動下順利完成，3月訪港客升幅理想。旅發局準備再下一城，推出「香港節慶 文化躍動」主題網頁，介紹現在至6月的活動，當中包括長洲太平清醮等三個本地節日，會有無人機表演。

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五一灣仔將有無人機表演

旅發局推出全新主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，推廣現在至6月的一連串活動，包括元朗天后寶誕會景巡遊、長洲太平清醮、香港非遺月等，亦有城中藝術文化活動，如法國五月（French May）、Affordable Art Fair Hong Kong。

這段時間，旅發局將於5月1日在灣仔臨時海濱花園，舉行以天后誕、譚公誕及長洲太平清醮三大非遺節慶為主題的無人機表演。到了6月，旅發局會舉辦香港國際龍舟邀請賽，岸上將有美食打卡節目。

詳列活動詳細資料 並有本地團資訊

這些節日旅遊資訊，都可在旅發局「香港節慶 文化躍動」專頁找到。專頁資訊清楚易明，例如長洲太平清醮資訊列出各項活動時間、地點、是否收費，以及介紹長洲太平清醮背景的文章連結。另外還有浴佛節小貼士、長洲遊玩攻略等，及精選地道文化導賞團和工作坊，一站式介紹香港各項旅遊活動。

「五一黃金周」將至，專頁亦設不斷更新特別資訊，包括主要景點開放時間、公共交通和過境服務安排，以及無人機表演特別安排等，方便旅客和市民安排行程。

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到內地平台推介主題旅遊吸客

為吸引更多內地客訪港，旅發局亦透過小紅書、微信、微博、抖音等平台，向他們推介主題旅遊，例如：「非遺CityWalk」、「港風漫遊」、「啟德新區打卡」等，吸引不同年齡層旅客訪港。

此外，旅發局亦發表首3個月旅客訪港數字，3月訪港客有3,818,512人次，按年上升12%，當中內地客2,749,719人次，上升11%，非內地客1,068,793人次，上升14%。首3個月訪港客12,228,249人次，按年上升9%，內地客9,245,359人次，上升6%，非內地客2,982,890人次，上升18%。

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