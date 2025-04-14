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愈袪濕愈虛！？ 袪濕關鍵在於脾 ‧ 氣雙補

特約

發布時間： 1 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

俗語有云：「濕氣不除，百病生！」中醫認為，袪濕的根本在於「補氣補脾」。脾是人體消化與水液運行的核心，負責將食物養分輸送全身。若脾虛，濕氣便滯留體內，形成濕重，不但影響食慾、睡眠與情緒，甚至令體形臃腫、精神萎靡。若置之不理，更可能誘發腸胃及全身性問題！然而，單純排濕而不進補，會耗損身體能量，導致「氣虛」，結果愈袪濕愈虛。因此，袪濕同時必須「補氣補脾」，推動養分吸收與水液運行，全身通暢，濕氣浮腫自然消退，元氣滿滿回歸！

濕氣困身 男女皆需關注

濕氣分為「外濕」與「內濕」。外濕源自環境，香港氣候潮濕，無論春夏秋冬，身體長期受水氣侵襲，濕氣易積聚。「內濕」則與生活習慣息息相關，香港人常吃外賣、飲食不定時，偏愛生冷食物，又長期處於冷氣環境，濕氣更易困身！無論男女，一年四季都需重視袪濕。脾好比人體的「抽濕機」，負責消化養分與排走水分。脾虛則水液排不出，濕重隨之而來，令人頭重身疲、精神不振，甚至心情煩悶，連說話都提不起勁！

袪濕要「脾 ‧ 氣雙補」從源頭驅走濕氣

要解決濕氣問題，必須從根源着手——「補脾補氣」。中醫講究「脾主運化」，脾胃健康才能消化吸收養分、代謝多餘水分，確保氣血與津液順暢流通。濕重損傷脾胃，脾虛則無法袪濕，水分囤積形成水濕。濕氣過重令人疲倦無力、四肢沈重、浮腫明顯，甚至口乾口苦、心情急躁、大便黏滯。香港人常處冷氣房、愛喝凍飲，與中醫「胃喜溫不喜涼」相悖，更添脾胃負擔。因此，袪濕第一步要補脾補氣，推動循環，從源頭擊退濕氣！

補氣補脾再袪濕  2-1擊退濕毒浮腫

推薦大家一款袪濕好物—「綠養坊補氣祛濕2-1」，蘊含多種天然中草本成分，獨有人參配方，專為補氣補脾而設，促進養分吸收與水液運行，同時利腸排毒，加速循環，排出濕邪毒素。全身通暢，濕氣浮腫自然消散，只需2-1配方，讓你補氣補脾再袪濕，3效改善濕重、濕熱、痰濕體質，輕鬆擊退濕毒與浮腫！

天然中草本+獨特人參配方

「綠養坊補氣祛濕2-1」精選多種天然中草本，搭配獨有人參配方，專為香港人濕重體質而設。這些成分從補氣補脾到利水袪濕，相輔相成，既推動循環，又排出濕毒，讓身體回復輕盈與活力。

•    人參：有「百草之王」之稱，補五臟、益元氣，強化脾胃功能。
•    黃芪：增強脾胃，能補氣、運化水濕，改善氣虛乏力。
•    薏苡仁：健脾袪濕，清熱排水利水。
•    茯苓：利水袪腫，促進體內水分排出。
•    白朮：補氣健脾，強壯脾胃。
•    桑白皮：改善水液代謝，消浮腫。

元氣回歸 精神爽利一身輕

「綠養坊補氣祛濕2-1」有效擊退浮腫與濕重，踢走濕氣困擾，讓你元氣滿分，精神抖擻，身體輕盈舒暢！而且配方溫和，由大學專家研發，適合香港男女體質。綠養坊星級用家車婉婉都大推：「之前亂食龜苓袪濕，弄到愈袪濕愈虛！原來龜苓屬於寒涼性質，不是人人都合適食。要真正袪濕，是要補氣補脾！「綠養坊補氣祛濕2-1」幫我袪濕同時脾 ‧ 氣雙補，排走體內多餘的濕邪毒素，做到無濕體質，所以現在我才能如此精神，簡直元氣滿分！」

健康之選 信賴「綠養坊」

車婉婉選擇「綠養坊」，只因入口之物必須信譽保證！「綠養坊」屹立香港逾20年，是首家與本地大學合作研發中藥保健品的品牌。全線產品經專家驗證，符合「GMP」生產質量規範，成分穩定，品質卓越。要健康，綠養坊！

即日起至4月24日，yuu會員只需$239即可換購「綠養坊補氣祛濕2-1」（60粒裝），優惠有限，想袪濕要脾 ‧ 氣雙補，快入手啦！

綠養坊「綠養坊補氣祛濕2-1」萬寧獨家發售
綠養坊網店：https://go.nutrigreen.com/44janqk
萬寧網店：https://bit.ly/4jvKnN5

查詢：2909 7988

（特約）

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