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飲食情報｜包點先生4月大派泰流心包 馮盈盈率先試食3款包點

休閒消費

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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包點先生於泰國傳統新年節日潑水節，特意與星級人氣廚師Hilda Leung 梁雅琳合作，於4月14日至6月8日期間，推出全新的「泰」想試系列，三款限定產品包括「泰流心奶茶包」、「泰惹味豬肉包」及「泰酸辣鮮竹卷」，以泰式口味感動你的味蕾！

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包點先生亦邀請前香港小姐冠軍馮盈盈拍攝宣傳片，首次以「潑水節女神」造型亮相並大跳寓意祝福的舞蹈，更率先試食三款全新泰式產品。

她以「泰惹味豬肉包」來形容自己的演藝事業：「這款包點在鮮味的豬肉餡中加入了味道獨特的泰國九層塔和指天椒，味道層次豐富，時而清新時而微辣，令人停不下來，就像我的演藝事業，在每個工作機遇中展露不同的一面，不斷為觀眾帶來驚喜。」

馮盈盈化身潑水節女神

盈盈透露不但曾到泰國參與過潑水節，亦知道九龍城有舉辦潑水節活動：「潑水節時大家以純淨的清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順，新的一年重新出發，每一潑亦是祝福，是非常正面和有意義的節日，包點先生於潑水節期間推出的這個系列絕對非常有心思！」

為了回饋大眾的支持，包點先生亦將於4月22日至24日期間在指定分店免費大派「泰流心奶茶包」，延續潑水節的氣氛將祝福送予大家。

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