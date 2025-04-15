卡拉OK皇后︱梁雁翎近況曝光銀髮示人　獲葉玉卿胞兄葉志銘賞識成飛圖一姐

【梁雁翎 / 飛圖一姐 / 卡拉OK】90年代「飛圖一姐」梁雁翎（Annie）的《像霧像雨又像風》、《哪裡的天空不下雨》、《慢慢地陪著你走》當年紅爆K場，堪稱當時卡拉OK皇后。

已淡出歌壇多年的她，近年活躍於社交平台。日前，她在小紅書分享生活點滴，現時與丈夫定居在北京的她，經常在內地四出遊玩，享受寫意生活。

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飛圖一姐︱皮膚有光澤精神佳

從中可見已屆60歲的她留短白髮，皮膚有光澤，精神氣色甚佳，而且雖然早已沒有在幕前演出，但身型也不太肥，保持得不錯。

其實在去年3月她便在個人社交平台騷出一條在1993年穿過的歌衫及裙子，道：「這條裙子是春晚的演出服，現在穿不了啦，我給它掉啦，下面的（裙子）由我穿，上面給小姑娘。」雖然歌衫不合物，但30年前的舊裙子仍可穿上，反映沒有長得太肥。

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飛圖一姐︱參選首屆亞姐入行

在北京出生梁雁翎於1985年曾參加第4屆新秀歌唱大賽，但最終沒晉身決賽。同年，她本打算參選港姐，但礙於不符合居港7年的參選要求，改為參與1985年第一屆亞姐選舉，同屆佳麗有黎燕珊、朱慧珊、葉玉卿及潘先儀等。

後來，梁雁翎加入亞視拍劇和參與綜藝節目，其後獲葉玉卿胞兄葉志銘賞識，二人於1986年成立飛圖娛樂，結果憑歌曲《像霧像雨又像風》走紅，4年間共推出8張唱片。

在1995年與醫生丈夫結婚後淡出娛樂圈，身為飛圖唱片主席（總經理）的梁雁翎於1996年宣佈提早退休，後來曾轉行當保險經紀。

至2000年代，她偶爾參與音樂活動，並在2005年推出國語專輯《藏心》，之後在2009年任陳浩德演唱會嘉賓；2012年擔任黃凱芹演唱會嘉賓，也於2017年在香港舉行個人演唱會。

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