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健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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林子善爆太太不滿「超細B」女兒小一面試表現，幸最終女兒有學校Offer！

【林子善/健身教練/女兒奴】43歲的林子善經歷超過20年的演藝生涯，逐步從「小混混」角色成長為入屋的「最佳男配角」。然而，舞台上的成功並非他的唯一成就，現實生活中的他，既是好丈夫、好爸爸，更是一名健身教練。身份多變，唯獨愛家的心不變，子善十分重視家庭，他與女兒的互動更是充滿愛，試過女兒擁抱男同學，他即「呷醋外父」上身！

43歲的林子善逐步從「小混混」角色成長為入屋的「最佳男配角」（越玲瓏攝）

健身教練爸爸林子善｜曾遭教練直指肥得醜怪 

子善於2018與圈外女友Kary結婚，並於2019年12月誕下女兒林以晴（小乖乖），自此事業家庭兩兼顧，子善現時最常掛在嘴邊的是「感恩」兩個字，因為他從16歲入行，一步一腳印走到今天絕非易事，他亦深明演藝工作不穩定，所以早已考獲健身教練牌照「傍身」。

子善自小對運動和健身深感興趣（越玲瓏攝）

其實他自小對運動和健身深感興趣，曾擔任過舞蹈員，他憶述跟「健身」的緣份：「我在屯門長大，後來認識屯門一班健美的哥哥，我當時比較年少，哥哥們不跟我玩，我就在偷師，人拉我拉，人推我推，我用了9個月時間，我玩的重量已是他們的重量。」

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直至入行後，他於2012年拍攝劇集《怒火街頭》時因角色需要而增肥，以致體重暴增，膝蓋還出現了問題，有一日他在街頭巧遇一位健身教練，教練十分坦率對他說：「喂，子善，以前很fit的，怎麼胖了這麼多？嘩！不行呢，很醜怪，你快點減肥！」這激發子善再次投入運動，他先打泰拳，後來教練說要教他一個獨門秘笈，就是健身，自此子善便與健身結下不解之緣。

健身教練爸爸林子善｜嚴格教練自嘲賺不到錢

子善自言是一個嚴格的教練，他會像醫生一樣，根據不同的需要而有不同教法，絕不會為賺錢而設「A、B、C餐」，因此他又自嘲是賺不到錢的教練：「但我很實際的，我是很刻苦的，跟我學習的人都說刻苦，因為為什麼呢？我很嚴的，我3至4個月就會趕學生走，因為他們已經學懂了。」

由於要配合藝人工作，加上當爸爸後要照顧女兒，子善沒有太多時間收學生，他說：「因為我沒有時間，最多一星期教三個，平時我要拍攝，又要湊女，以前要煮飯，我說過我是『飯公』。」幸好他現在請了一位很能幹的外傭姐姐，他才不用每天買餸趕回家煮飯。

林子善獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男配角」獎，跟妻女分享喜悅（IG圖片）

健身教練爸爸林子善｜呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

問到女兒小乖乖可有遺傳爸爸的運動細胞？子善笑囡囡經常展示自己的「肌肉」，並會問：「爸爸，我大隻嗎？」又向爸爸展示二頭肌，子善不忘調侃女兒有肚腩仔：「很搞笑的，她會問爸爸今天去健身嗎？我穿跑步衫，她又會問你跑步嗎？你快回來，很想念你。」小乖乖還會在放學後隨時要跟爸爸視頻通話，又問爸爸在哪兒，子善甜笑表示：「因為我現在是她男朋友！哈哈，我很珍惜的。」

講到小朋友成長得很快，過多十年男朋友就不會是爸爸了，子善即「呷醋外父」上身說：「不要說這些，說起就欲哭無淚！我有時見到她抱男同學，心想我在這裡你抱他？她就會說：『我最喜歡你』。」說時樣子百感交集，既感窩心，卻又不捨女兒大得太快。

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健身教練爸爸林子善｜爆老婆不滿女兒小一面試表現

轉眼小乖乖已準備升小一，子善指囡囡是「超細B」，又認為超細B是好事，因為可以留班一年做「超大B」，不過幸運地已有學校收了小乖乖，但子善卻大爆老婆Kary不滿女兒的面試表現：「那天她媽媽說面試很差，主任問她叫什麼名字，我和媽媽望著她，她又望住主任，沒有回答，我心想沒有了。」

小乖乖也很有運動細胞（IG圖片）

他指太太離場後很勞氣：「我心想媽媽這麼勞氣，如果我都勞氣，她會很慘，她都不知道什麼事，她這麼大壓力，然後我說，我要舒緩她兩個，沒事的，她（女兒）說我不喜歡，我不要這間學校，因為她害怕，她沒有去過這間學校。」子善認為小朋友跟老人家一樣，很難適應新環境，他說：「你要告訴她不用害怕，這裡很好玩有很多玩具。她媽媽邊走邊說：『你沒有書讀了，為什麼剛才不回答？』我回去跟媽媽說，我說每個人有每個人的路和命運，或者明天學校會打來說收你的小朋友呢？」

健身教練爸爸林子善｜認為男人的家庭角色很重要

最終女兒真的有學校offer，令子善相信所有安排都是最好的安排，並有感而發：「我自己看，家庭最重要是男人，如何掌管整個家庭，因為你想做皇帝，首先你要待太太如皇后，如何控制這個國家，如何安排這個國家。」他續指男人不同時候要飾演不同角色：「應該扮小朋友時就嗲老婆，要站出來保護老婆、要開解老婆的時候，就『你聽我說，這樣這樣，這樣對嗎？』我老婆也很信任我的。」

場地：Anytime Fitness（太子店）

服裝：Adidas HK

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