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名模二代｜歐陽妙芝細仔晒12年校服對比照哭別校園　肥仔變Oppa畢業禮晒勁舞

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【歐陽妙芝/兒子方玉亨/星二代/亞洲超星團/PROJECT 7】名模歐陽妙芝的細仔方玉亨（Atilla），眨眼間即將中學畢業，這一天，方玉亨穿上校服回到校園，經歷了最後一次上學日的感人時刻，並與同學們一起創造了難忘的回憶。

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歐陽妙芝兒子｜最後一天校園生活

不論是DSE還是IB考生，畢業季度很快來臨，學生們即將迎來了人生新的篇章。近日，歐陽妙芝細仔方玉亨（Atilla），在IG上載了一段最後校園生活的片段，原來方玉亨今年將會於滬江維多利亞學校（VSA）畢業，因此將這難忘的特殊日子的紀錄和分享。

此外，細仔亦帖出12年前後上學的對比照，除了方玉亨已超越媽媽的高度，由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa；53歲歐陽妙芝意外曝光，素顏簡約造型，不論身材與樣貌，與12年前差不多，簡直凍齡有術。

清晨5:45，方玉亨房內的鬧鐘響起最後一次上學日的鈴聲。這位17歲少年梳洗後，6:40與名模媽媽歐陽妙芝並肩出門，返回滬江維多利亞學校。這一天，他與同學們一起經歷了許多「最後一次」的時刻。

「原來連搭校內升降機都會不捨……」方玉亨在IG影片寫下很多的「最後一次」，鏡頭捕捉他最後一次與同學在8點鐘共晉早餐的畫面。當眾人換上筆挺畢業袍時，平日活潑男孩們突然安靜下來，彷彿要將12年光陰刻進記憶。與校長Shirla Sum合照環節，快門聲此起彼落間，少年們眼底閃動的淚光比笑容更令人動容。

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歐陽妙芝兒子｜催淚畢業巡遊

其後轉到課室進行畢業禮活動，12年級同學們一起載歌載舞，熱愛韓流文化的方玉亨更充當舞者，即場表演律動勁舞；最催淚莫過於學校傳統畢業巡遊！當畢業生隊伍緩緩穿過彩色啦啦球走廊，越過兩旁學弟妹歡呼聲，方玉亨終於忍不住掩面哽咽。這條走過千萬遍的走廊，此刻每一步都踩在12年的回憶上。

校方在Instagram溫情寫道：「對我們的12年級同學們，當你們最後一次走過這走廊，經過你們成長過的課堂時，我們希望你們為自己在過去12年裡所取得的一切成就感到自豪。我們為你們所做的一切善行、克服的挑戰以及你們為自己開闢的道路感到非常自豪。請知道，我們永遠是你的家人，為你們加油，並且——我們將再次見面！」字裡行間滿溢的祝福，讓不少家長在留言區感嘆：「看著孩子從懵懂孩子長成青春少年，不禁替他們感到驕傲。」

細仔方玉亨更熱愛韓流文化，早前參加TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，當時只有15歲，擁有一雙迷人笑眼。

歐陽妙芝兒子｜假期享受家庭樂

名模歐陽妙芝的兩個兒子，方玉丞和方玉亨，從小學就讀位於深灣道的滬江維多利亞學校。歐陽妙芝曾提到，大兒子玉丞喜歡足球，小兒子玉亨則喜歡跳舞，課餘時間都只參加自己選擇的活動。一家人在假期時多享受家庭樂。

歐陽妙芝早前在社交平台分享了遊日本的照片，同行的有19歲的大仔和17歲的細仔，兩兄弟愈大愈有型，三母子合照的顏值超高，盡顯星味！

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歐陽妙芝兒子｜大仔的音樂之路

53歲的前港姐歐陽妙芝，2004年與金融才俊方時俊（Steven）結婚，育有兩子方玉丞（Achille）和方玉亨（Atilla）。大仔已19歲，細仔亦已17歲，兩個兒子同樣是靚人一族。大仔方玉丞早在13歲時，主動向父母提出到澳洲升學。2023年中學畢業時，夫婦二人就齊齊飛到澳洲，見證大仔的中學畢業禮。近期，Achille夥拍朋友組成二人音樂組合—whereshewasband，不時上載自彈自唱的短片及演出的動態。

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歐陽妙芝兒子｜細仔的韓流夢想

細仔方玉亨更熱愛韓流文化，早前參加TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，當時只有15歲，擁有一雙迷人笑眼，由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa，已獲不少網民讚口不絕，可惜最終以18強止步。但他未有放棄追夢，衝出香港赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》，並成功躋身100強，名單中除了韓國選手外，還有來自日本、內地、泰國及烏克蘭的選手，Atilla是唯一一位香港的參賽者，其中不少參賽者已經出道，競爭非常激烈。

IB國際學校｜VSA國際文憑世界學校

滬江維多利亞學校（VSA）是香港一間私立，獨立、無宗教男女日校，由註冊慈營團體滬港維多利亞教育基金會有限公司贊助成立。2004 年，學校獲得政府授款資助興建位於深灣道的新校舍，並於2007年遷入，2012年，學校成為國際學校理事會（CIS）的成員。

滬江維多利亞學校是一所「一條龍」國際文憑世界學校，開辦國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）三項國際文憑（IB）課程，全面培養學生素質及思維能力，並透過啟發性的學習經歷發展他們自主探究的能力。三項國際文憑課程皆以培養學生的批判思考能力及國際思維為核心。

課程級別Annual Tuition Fee for 
2024/25 (HK$)		繳交期數
小學項目Y1169,40010
Y2169,40010
Y3169,40010
Y4169,40010
Y5169,40010
中學項目Y6187,60010
Y7187,60010
Y8190,40010
Y9190,40010
Y10192,00010
預科項目Y11238,86010
Y12238,8609

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