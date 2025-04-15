名模二代｜歐陽妙芝細仔晒12年校服對比照哭別校園　肥仔變Oppa畢業禮晒勁舞

【歐陽妙芝/兒子方玉亨/星二代/亞洲超星團/PROJECT 7】名模歐陽妙芝的細仔方玉亨（Atilla），眨眼間即將中學畢業，這一天，方玉亨穿上校服回到校園，經歷了最後一次上學日的感人時刻，並與同學們一起創造了難忘的回憶。

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歐陽妙芝兒子｜最後一天校園生活

不論是DSE還是IB考生，畢業季度很快來臨，學生們即將迎來了人生新的篇章。近日，歐陽妙芝細仔方玉亨（Atilla），在IG上載了一段最後校園生活的片段，原來方玉亨今年將會於滬江維多利亞學校（VSA）畢業，因此將這難忘的特殊日子的紀錄和分享。

此外，細仔亦帖出12年前後上學的對比照，除了方玉亨已超越媽媽的高度，由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa；53歲歐陽妙芝意外曝光，素顏簡約造型，不論身材與樣貌，與12年前差不多，簡直凍齡有術。

清晨5:45，方玉亨房內的鬧鐘響起最後一次上學日的鈴聲。這位17歲少年梳洗後，6:40與名模媽媽歐陽妙芝並肩出門，返回滬江維多利亞學校。這一天，他與同學們一起經歷了許多「最後一次」的時刻。

「原來連搭校內升降機都會不捨……」方玉亨在IG影片寫下很多的「最後一次」，鏡頭捕捉他最後一次與同學在8點鐘共晉早餐的畫面。當眾人換上筆挺畢業袍時，平日活潑男孩們突然安靜下來，彷彿要將12年光陰刻進記憶。與校長Shirla Sum合照環節，快門聲此起彼落間，少年們眼底閃動的淚光比笑容更令人動容。

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歐陽妙芝兒子｜催淚畢業巡遊

其後轉到課室進行畢業禮活動，12年級同學們一起載歌載舞，熱愛韓流文化的方玉亨更充當舞者，即場表演律動勁舞；最催淚莫過於學校傳統畢業巡遊！當畢業生隊伍緩緩穿過彩色啦啦球走廊，越過兩旁學弟妹歡呼聲，方玉亨終於忍不住掩面哽咽。這條走過千萬遍的走廊，此刻每一步都踩在12年的回憶上。

校方在Instagram溫情寫道：「對我們的12年級同學們，當你們最後一次走過這走廊，經過你們成長過的課堂時，我們希望你們為自己在過去12年裡所取得的一切成就感到自豪。我們為你們所做的一切善行、克服的挑戰以及你們為自己開闢的道路感到非常自豪。請知道，我們永遠是你的家人，為你們加油，並且——我們將再次見面！」字裡行間滿溢的祝福，讓不少家長在留言區感嘆：「看著孩子從懵懂孩子長成青春少年，不禁替他們感到驕傲。」

▲ 細仔方玉亨更熱愛韓流文化，早前參加TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，當時只有15歲，擁有一雙迷人笑眼。

歐陽妙芝兒子｜假期享受家庭樂

名模歐陽妙芝的兩個兒子，方玉丞和方玉亨，從小學就讀位於深灣道的滬江維多利亞學校。歐陽妙芝曾提到，大兒子玉丞喜歡足球，小兒子玉亨則喜歡跳舞，課餘時間都只參加自己選擇的活動。一家人在假期時多享受家庭樂。

歐陽妙芝早前在社交平台分享了遊日本的照片，同行的有19歲的大仔和17歲的細仔，兩兄弟愈大愈有型，三母子合照的顏值超高，盡顯星味！

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歐陽妙芝兒子｜大仔的音樂之路

53歲的前港姐歐陽妙芝，2004年與金融才俊方時俊（Steven）結婚，育有兩子方玉丞（Achille）和方玉亨（Atilla）。大仔已19歲，細仔亦已17歲，兩個兒子同樣是靚人一族。大仔方玉丞早在13歲時，主動向父母提出到澳洲升學。2023年中學畢業時，夫婦二人就齊齊飛到澳洲，見證大仔的中學畢業禮。近期，Achille夥拍朋友組成二人音樂組合—whereshewasband，不時上載自彈自唱的短片及演出的動態。

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歐陽妙芝兒子｜細仔的韓流夢想

細仔方玉亨更熱愛韓流文化，早前參加TVB聯同香港星空衛視打造的選秀節目《亞洲超星團》，當時只有15歲，擁有一雙迷人笑眼，由可愛圓碌碌的肥仔變成靚仔Oppa，已獲不少網民讚口不絕，可惜最終以18強止步。但他未有放棄追夢，衝出香港赴韓國參加選秀節目《PROJECT 7》，並成功躋身100強，名單中除了韓國選手外，還有來自日本、內地、泰國及烏克蘭的選手，Atilla是唯一一位香港的參賽者，其中不少參賽者已經出道，競爭非常激烈。

IB國際學校｜VSA國際文憑世界學校

滬江維多利亞學校（VSA）是香港一間私立，獨立、無宗教男女日校，由註冊慈營團體滬港維多利亞教育基金會有限公司贊助成立。2004 年，學校獲得政府授款資助興建位於深灣道的新校舍，並於2007年遷入，2012年，學校成為國際學校理事會（CIS）的成員。

滬江維多利亞學校是一所「一條龍」國際文憑世界學校，開辦國際文憑小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科項目（DP）三項國際文憑（IB）課程，全面培養學生素質及思維能力，並透過啟發性的學習經歷發展他們自主探究的能力。三項國際文憑課程皆以培養學生的批判思考能力及國際思維為核心。

課程 級別 Annual Tuition Fee for

2024/25 (HK$) 繳交期數 小學項目 Y1 169,400 10 Y2 169,400 10 Y3 169,400 10 Y4 169,400 10 Y5 169,400 10 中學項目 Y6 187,600 10 Y7 187,600 10 Y8 190,400 10 Y9 190,400 10 Y10 192,000 10 預科項目 Y11 238,860 10 Y12 238,860 9

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