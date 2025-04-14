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公院收費改革｜調查指7成公營醫療使用者不會轉用其他醫療服務　部分市民擬轉睇中醫或北上求醫

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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（自由黨提供）

自由黨調查發現，逾5成的公營醫療使用者不贊成政府是次收費改革，7成表示改革後也不會轉用其他醫療服務；亦有近8成市民擔心收費改革會令私營醫療服務費加價。

自由黨3月28日至4月8日期間訪問1,681名市民，其中83%，即約1,409人曾經使用政府公營醫療服務，例如急症室，門診或牙醫服務，當中有53.2%使用者不贊成政府提出今次的公營醫療服務收費改革，並有約7成，即989人，表明收費改革後也不會轉用其他醫療服務。

不轉用其他醫療服務者中，有82%指繼續輪候公營醫療服務，其餘就指會減少或不看醫生。至於會轉用其他服務者，就有52.9%指會轉用私營醫療，28.1%會轉看中醫，餘下近2成會轉用內地醫療服務。

調查也發現，有逾8成受訪者曾用私營醫療服務，其中有逾5成人認為價格定位不合理，亦有77.3%受訪者，即1,300人擔心是次收費改革會令私營醫療服務費也會隨之增加。

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自由黨醫療及健康小組召集人、東區支部主席趙志輝指，政府當局有必要提高私營醫療機構收費的透明度，令有經濟能力的市民安心選擇私營醫療體系， 此外，政府亦應加強公私營協作及中西醫協作，以長遠分擔公營醫療系統所面對的壓力；亦建議當局考慮提供更多門診夜診服 務，並延長服務時間，以應對市民的需求。

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