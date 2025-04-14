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水餃皇后︱搭建灣仔碼頭重現昔日香港舊景　導劉偉強盼觀眾看完戲想起家人的愛

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

劉偉強監製及執導根據真人真事改編的電影《水餃皇后》。

【劉偉強 / 馬麗 / 水餃皇后】由劉偉強監製及執導、馬麗領銜主演，根據真人真事改編的《水餃皇后》，在今天正式發放全新海報及第二款預告

《水餃皇后》講述上世紀70年代，青島姑娘臧健和（馬麗飾）帶著兩個女兒被迫流落他鄉。為維持生計撫養女兒，臧姑娘早上洗碗，晚上洗車。無依無靠的她獨自一人扛下重重壓力，為衝破命運的束縛，臧健和決定賣水餃謀生。

從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐（惠英紅飾）、華哥（朱亞文飾）、糖水伯（袁富華飾）都給予了她不少力量。 堅持不懈的她把水餃生意越做越大，人生之路也越走越寬。

灣仔碼頭「水餃皇后」臧健和逝世　曾日做20小時糖尿病纏身40年

《水餃皇后》全新海報。

水餃皇后︱搭建昔日灣仔碼頭

今日發布的香港海報將整個演出陣容曝光，包括惠英紅、袁富華、王祖藍、江美儀、薛凱琪、謝天華、太保、張達明、林愷鈴、龔慈恩、王敏奕、谷德昭等。

至於幕後有多位金像級電影人一起製作這部感人電影，包括監製羅曉文、美術趙崇邦、作曲陳光榮、服裝奚仲文、視覺效果黃宏達及謝伊文等人，讓觀眾對電影的質素給予高度信心！

第二款預告亦今日同時推出，只見電影將當年的香港和灣仔碼頭重新搭景，讓人恍如置身70、80年代的香港，不論是電影中由馬麗飾演的臧姑娘與紅姐一起生活、猶如「七十二家房客」的地方，還是灣仔碼頭當年充滿小販活力洋溢的舊日子，都活靈活現於現今觀眾眼中。

預告亦見到一眾香港演員落力演出，見到臧姑娘如何奮鬥，將自己的水餃由一個小檔生意銳變成最後全香港、甚至全世界人所皆知的水餃品牌。

而短短的預告當中所見無論是鄰里和朋友之間的互助之情，還是臧姑娘與兩位女兒的母女情，已讓人感受到這是一個充滿愛的電影。導演劉偉強希望大家看完電影後會想起自己家人：「希望大家看完電影之後都會想起自己的母親，會馬上想回家吃媽媽煮的飯。」

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