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諾如病毒｜日本再爆大型食物中毒　72人疑染諾如病毒1人身亡　逾2100份涉事飯盒流出【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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【食物中毒／飯盒／諾如病毒】日本栃木縣發生大規模食物中毒事件，據當地報告已有72人上周食用由涉事飯盒供應商製作的飯盒後出現腸胃不適、發燒等症狀，當中已有1人死亡。

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據《朝日電視台》報道，日本栃木縣發生大規模食物中毒事件，有市民在上周三（9日）食用一間飯盒供應商「桔梗」提供的飯盒後，出現出現腹瀉、發燒等症狀。當地政府至今接獲72人報告出現症狀，其中一名80多歲男子死亡。縣政府正在調查其死亡與食物中毒之間的因果關係。

據了解，涉事餐飲公司「桔梗」專門為企業製作並運送午餐，當天共配送了2,122份飯盒，當地部門預料病例數量有可能會繼續增加。據悉，當日負責包裝飯盒的工人在工作期間均無食物中毒症狀，惟事後該飯商的保健所經調查後發現，有8名工人驗出諾如病毒。目前該飯盒供應商已被禁止營業。

諾如病毒｜4大感染諾如病毒高危場所

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒早前在Facebook亦有就「諾如病毒」發文指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

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黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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