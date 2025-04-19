家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　網民自製「家用計算表」父母隨時倒貼1萬？

【家用公價/家用金額/俾幾多家用】家用都有「公價」？在網上不時見到媽媽呻老公和子女付家用少，或者子女開帖文問應該付幾多家用。各位想知自己付家用的數目是否足夠？在香港算多或算少？可以參考以下一項調查，子女給家用的中位數大約多少，還有一個「家用表」計算法，可以算一算自己應付多少家用！

家用公價｜子女給家用中位數6000

根據永明金融於2019年一項調查指出，約67%受訪的退休父母及73%的在職子女認為，給予「家用」是「天經地義」，不少人也認為照顧父母是子女的責任。而子女給家用的中位數約6,000元，所以如果你給的家用多過6,000元已算多。

調查又指出，退休父母每月所需支出與每月退休收入約有3,000元的差距，子女給家用是退休父母的主要收入來源，佔總金額49%。另約有98%退休父母受訪稱有收過家用，約73%表示每月都有家用收。

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家用公價｜4成父母覺得索家用難堪

不過，父母的心態總是矛盾，約37%退休父母雖然對子女所付出的金額或頻率次數不滿，同時卻擔心對子女造成壓力，或因要給家用而降低生活水平，以致沒有能力供養自己。更有約39%父母認為主動向子女索取家用，是一件難堪的事情。

當然每個家庭環境不同，難以劃一家用標準。有網民在連登討論區整合出「家用計算表」，每中一項便要「加錢」，大家可以參考一下自己應該付多少家用。

「家用表」計算法

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情境 家用 如果父母由細到大都給予足夠零用錢，「放學有得買下M記（麥當勞）」 +$1000 除了必要開支，父母還願意付出額外費用，如報興趣班、課外活動、參加交流團等 +$1000 每逢過年，「新衫新鞋走唔甩」，平日亦會送禮物給你 +$1000 小時候的利是錢到長大後能取回，「無俾父母落格」 +$1000 讀大學幫你出學費，即使有返兼職，父母仍會關心問「夠唔夠錢使」，「唔使你掛住返工無晒u life（大學生活）」 +$1000 如果由細到大，父母都是通情達理，「唔會下下同你講錢」，彼此關係良好 +$1000 黐屋企住 +$3000 屋企食晚餐 +$1000 屋企帶飯 +$1000 不用做家務 +$500 不用交水、電、媒、上網、電話費用 +$500

家用公價｜減家用計算表

另有連登網民再列出「減家用計算表」，以父母的過錯來釐定扣減多少家用，希望各位子女沒有遇過啦！

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情境 家用 恐嚇、企圖遺棄仔女 -$1000 經常打擊仔女自尊心 -$1000 在屋企食煙 -$3000 養而不教 -$1000 體罰仔女 -$4000 將自己脾氣發洩係仔女身上 -$10000 出軌/好賭/犯罪 導致家庭破裂 -$10000

家用公價2025｜港男訂6大家用新標準 兄弟姊妹逐個畀？

有港男於連登討論區以「我為『交家用』設立了一個新標準」為題發文，分享家用計算法，又列出人工、與父母同住、在家吃飯等6大新標準來計算。首先，家用的基本金額為人工的10%，隨後再於每一項加錢，包括雙親每人加5%；兄弟姊妹每一個加3%；每個祖輩級增$120；在家吃飯，午餐和晚餐各自加5%；公式上唯一可以減掉的就是租屋自住可活5%。而租金水電費等雜項也包含在6大標準內。

另外，樓主以每月人工$50000作為例子計算家用：

基本金額：$50000x10% = $5000

雙親每人加5%：$50000 x 5% = $2500

兄弟姊妹每人加3%：$50000 x 3% = $1500

祖輩級每人加$120（$0）

午餐＋晚餐：$50000 x 5% = $2500

租屋自住減5%（$0）

$5000 + $5000 + $1500 + $0 + $5000 + $0 = $16500

不過樓主在帖文中多次計錯數，將上述的公式計出$6150的錯誤答案，被人笑指「擺明曲線唔想俾家用」。

家用公價2025｜點擊圖片即睇「家用計算法6大標準」正確計法：

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