  • 26°C
香港時間：2025419日 (六) 11:59

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　網民自製「家用計算表」父母隨時倒貼1萬？

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

調查指每月家用平均呢個數，網民自製「家用計算表」父母隨時倒貼1萬？

【家用公價/家用金額/俾幾多家用】家用都有「公價」？在網上不時見到媽媽呻老公和子女付家用少，或者子女開帖文問應該付幾多家用。各位想知自己付家用的數目是否足夠？在香港算多或算少？可以參考以下一項調查，子女給家用的中位數大約多少，還有一個「家用表」計算法，可以算一算自己應付多少家用！

家用公價｜子女給家用中位數6000

根據永明金融於2019年一項調查指出，約67%受訪的退休父母及73%的在職子女認為，給予「家用」是「天經地義」，不少人也認為照顧父母是子女的責任。而子女給家用的中位數約6,000元，所以如果你給的家用多過6,000元已算多。

調查又指出，退休父母每月所需支出與每月退休收入約有3,000元的差距，子女給家用是退休父母的主要收入來源，佔總金額49%。另約有98%退休父母受訪稱有收過家用，約73%表示每月都有家用收。 

同場加映：日本理財專家教6個累積財富秘笈

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

家用公價｜4成父母覺得索家用難堪

不過，父母的心態總是矛盾，約37%退休父母雖然對子女所付出的金額或頻率次數不滿，同時卻擔心對子女造成壓力，或因要給家用而降低生活水平，以致沒有能力供養自己。更有約39%父母認為主動向子女索取家用，是一件難堪的事情。

當然每個家庭環境不同，難以劃一家用標準。有網民在連登討論區整合出「家用計算表」，每中一項便要「加錢」，大家可以參考一下自己應該付多少家用。

「家用表」計算法

點擊圖片放大
+10
+9
情境家用
如果父母由細到大都給予足夠零用錢，「放學有得買下M記（麥當勞）」+$1000
除了必要開支，父母還願意付出額外費用，如報興趣班、課外活動、參加交流團等+$1000
每逢過年，「新衫新鞋走唔甩」，平日亦會送禮物給你+$1000
小時候的利是錢到長大後能取回，「無俾父母落格」+$1000
讀大學幫你出學費，即使有返兼職，父母仍會關心問「夠唔夠錢使」，「唔使你掛住返工無晒u life（大學生活）」+$1000
如果由細到大，父母都是通情達理，「唔會下下同你講錢」，彼此關係良好+$1000
黐屋企住+$3000
屋企食晚餐+$1000
屋企帶飯+$1000
不用做家務+$500
不用交水、電、媒、上網、電話費用+$500

家用公價｜減家用計算表

另有連登網民再列出「減家用計算表」，以父母的過錯來釐定扣減多少家用，希望各位子女沒有遇過啦！

點擊圖片放大
+6
+5
情境家用
恐嚇、企圖遺棄仔女-$1000
經常打擊仔女自尊心-$1000
在屋企食煙 -$3000
養而不教-$1000
體罰仔女-$4000
將自己脾氣發洩係仔女身上-$10000
出軌/好賭/犯罪 導致家庭破裂-$10000

家用公價2025｜港男訂6大家用新標準 兄弟姊妹逐個畀？

有港男於連登討論區以「我為『交家用』設立了一個新標準」為題發文，分享家用計算法，又列出人工、與父母同住、在家吃飯等6大新標準來計算。首先，家用的基本金額為人工的10%，隨後再於每一項加錢，包括雙親每人加5%；兄弟姊妹每一個加3%；每個祖輩級增$120；在家吃飯，午餐和晚餐各自加5%；公式上唯一可以減掉的就是租屋自住可活5%。而租金水電費等雜項也包含在6大標準內。

另外，樓主以每月人工$50000作為例子計算家用：

  • 基本金額：$50000x10% = $5000
  • 雙親每人加5%：$50000 x 5% = $2500
  • 兄弟姊妹每人加3%：$50000 x 3% = $1500
  • 祖輩級每人加$120（$0）
  • 午餐＋晚餐：$50000 x 5% = $2500
  • 租屋自住減5%（$0）
  • $5000 + $5000 + $1500 + $0 + $5000 + $0 = $16500

不過樓主在帖文中多次計錯數，將上述的公式計出$6150的錯誤答案，被人笑指「擺明曲線唔想俾家用」。

家用公價2025｜點擊圖片即睇「家用計算法6大標準」正確計法：

點擊圖片放大
+8
+7

更多相關報道：

家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使

家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢

家用問題｜畢業月入2萬被要求6千家用　港女1原因與家人講價付4千掀罵戰
 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家用問題︱月入4.8萬被要求付9千家用　港男不滿母親「𥄫實」支出：轉數碌卡都睇
16:21 2024/04/10
家用問題︱月入4.8萬被要求付9千家用　港男不滿母親「𥄫實」支出：轉數碌卡都睇
情緒勒索︱單身男被要求多俾家用陪覆診　媽媽偏心已婚弟妹：佢哋有家庭好辛苦
12:11 2024/05/17
情緒勒索︱單身男被要求多俾家用陪覆診　媽媽偏心已婚弟妹：佢哋有家庭好辛苦
家用問題｜孝順女停1個月家用請全家旅行　被屈「好耐無畀」心淡：以為自己係債仔
16:10 2024/05/17
家用問題｜孝順女停1個月家用請全家旅行　被屈「好耐無畀」心淡：以為自己係債仔
家用問題｜畢業月入2萬被要求6千家用　港女1原因與家人講價付4千掀罵戰
19:00 2024/05/29
家用問題｜畢業月入2萬被要求6千家用　港女1原因與家人講價付4千掀罵戰
婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園
18:06 2024/09/09
婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園
家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢
14:41 2024/12/27
家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢

你可能感興趣

家用問題︱月入4.8萬被要求付9千家用　港男不滿母親「𥄫實」支出：轉數碌卡都睇
16:21 2024/04/10
家用問題︱月入4.8萬被要求付9千家用　港男不滿母親「𥄫實」支出：轉數碌卡都睇
情緒勒索︱單身男被要求多俾家用陪覆診　媽媽偏心已婚弟妹：佢哋有家庭好辛苦
12:11 2024/05/17
情緒勒索︱單身男被要求多俾家用陪覆診　媽媽偏心已婚弟妹：佢哋有家庭好辛苦
家用問題｜孝順女停1個月家用請全家旅行　被屈「好耐無畀」心淡：以為自己係債仔
16:10 2024/05/17
家用問題｜孝順女停1個月家用請全家旅行　被屈「好耐無畀」心淡：以為自己係債仔
畢業 爸媽心聲 退休 網絡熱話 連登討論區 永明金融

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月19日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月19日 時間04:05）
五星酒店｜花六位數五星級酒店辦婚禮不順心　新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐
五星酒店｜花六位數五星級酒店辦婚禮不順心　新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐