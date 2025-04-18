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BB改名｜爸爸愛打牌為兒子改名「東風」　登記時擺烏龍變另1字妻子更滿意

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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爸爸愛打牌為兒子改名「東風」，登記時擺烏龍變另1字妻子更滿意。

【BB改名/名字】「名字」跟一世，所以不少父母為起名而感到極頭痕，當中亦鬧出不少笑話。內地一名新手爸爸熱愛打麻雀，打算為剛出生的兒子起名「東風」，怎料因戶政事務所的職員擺烏龍，而變成了另一名字，雖然這名爸爸因此而感到非常懊惱，但是他的妻子卻轉憂成喜，「就這個了，不改了！」

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BB改名｜新手爸爸起名「東風」紀念自己的愛好

綜合內地媒體報道，這名新手爸爸姓李，十分喜愛打麻雀，儘管結了婚，仍然頻繁外出打麻雀，有時更玩得通宵達旦，他的妻子對此感到非常不滿，更因而常常爭吵。直到李妻懷孕後，李男一反常態，推掉不少牌友的邀娥，留在家中照顧孕妻，自此變成一名深歸好丈夫。

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一日，李妻順利產下一名男嬰，夫妻二人當然感到無比的快樂。到了要為孩子登記名字的時候，因為他們的文化水平並不高，所以便卻陷入了兩難的局面。突然，李男想起自己熱愛的麻將，於是忽發奇想地提議為孩子起名「東風」。李妻對此名當然感到不滿，但對方卻堅持已見，認為此名帶有吉祥的意思，而且更能代表自己愛好，一舉兩得，而李妻只好無奈妥協。

BB改名｜職員不小心誤入「東凡」

翌日，李爸興高彩烈地到去戶政事務所為兒子辦理名字登記手續時，卻被職員弄了一個「大烏龍」來，對方不小心誤把「東風」打成「東凡」（「風」的簡體字為「风」，而「风」與「凡」只差一撇），李男為此而感到頹喪。

但是，當件事被李妻知悉後，卻意外感到驚喜又開心，除了覺得「東凡」二字好聽外，更可以把麻將的意思除去，對她來說簡直是一個美麗的錯誤，「就這個，不改了！」

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