公院收費改革｜社協批政府「單方面釐訂」9成資助率目標　促減低加幅並擴大自動豁免範圍

政府上月公布公營醫療收費改革，明年元旦起實施急症室非危重病人新收費，加價至400元。有組織批評加幅過高，憂慮基層求醫受阻，促請當局就改革進行公眾諮詢，改善醫療開支「封頂」制度，避免弱勢家庭因病致貧。

政府早前提出三大醫療收費改革方向，包括改革資助架構、減少浪費濫用、加強保障，並調整急症室及住院服務等收費。社區組織協會（社協）今再度發稿批評，政府以「9成資助率」為改革目標，「是未經社會討論下， 由當局單方面釐訂的目標」，而現行97.6%資助率下降至94%後，意味未來仍需再加價才達致當局所訂的9成目標。

對於增設1萬元的年度醫療支出封頂額，社協指此項措施有助減輕病人負擔，但對中下階層經濟負擔仍較大，建議額外設立有經濟審查的「5,000元封頂線」，為中下夾心階層提供更多保障。

社協亦建議擴闊自動醫療豁免範圍，由現時僅限於領取綜援人士及75歲長者，擴至領取在職家庭津貼及長者生活津貼等已接受政府審查的低收入人士，以節省行政費及便利基層就醫。

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