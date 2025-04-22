批鬥座｜傷殘年輕男坐關愛座　遭鄉音大媽辱駡兼逼出示傷殘證

【批鬥座 / 關愛座位 / 城巴/ 社會矛盾】關愛座的設計原意是令有需要人士能優先入座，無關年齡性別，但不知何時起，一些「倚老賣老」的長者將關愛座位當成長者專屬座，只要年輕人士占坐關愛坐就會慘遭「批鬥」。

最近就有網民在社群上傳了一則影片，可見在一架過海的城巴行，有位操著鄉音的大媽不滿年輕男子坐關愛座，當場斥責對方，男子隨即表示自己是傷殘人士，但大媽仍堅持要求男子出示傷殘證。車廂有正義阿伯代報不平反斥大媽，大媽未感羞恥反揚言：「又無拎枴杖，我點知佢係咪跛」。

內地乘客｜內地媽媽攜BB車搭巴士被阻 司機要求咁做後續尷尬落車

有網民在Facebook的「香港交通及突發事故報料區」群組上發文，指於4月12日中午時段，一架路綫970的過海城巴正開往西隧道途中，一位操著不純正粵語的女士對年輕男子占坐關愛座位感到不滿，開口斥責對方，男子無奈表示自己是傷殘人士，但大媽並未就此收斂，仍堅持要求男子出示傷殘證。

樓主稱車廂内有熱心阿伯路見不平，反駁大媽：「後生仔都唔敢坐呢啲位」，稱自己亦有行動不便和患有癌症，「我上車無位置時，都是後生仔讓咗畀我」，認爲既然該名年輕男子已經解釋了自己行動不便，就不應該强迫他人出示傷殘證。

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批鬥座｜大媽怒斥熱心阿伯耳聾

年輕男子出示傷殘證並下車後，大媽仍覺得自己做法沒有任何問題，並否認自己剛才有駡人，還怒斥熱心阿伯：「我無話佢坐呢個位唔啱，你係咪聾㗎？」

但阿伯強調聽到大媽指罵，而且「要（該名年輕男子）畀證你睇」，大媽更反指「我唔知佢跛，又無拎枴杖，我點知佢係咪跛」。

批鬥座｜大媽「倚老賣老」行爲惹網民不齒

樓主稱自己一度幫口，但大媽仍我行我素，她形容對方冷血，「心是黑色的」，大媽「倚老賣老」行爲亦惹得一眾網民不齒，紛紛表示「憑咩問人拎証睇？根本唔需要証明」、「點解有權要睇人張証」、「我揸拐杖都試過係關愛座畀人叫我起身」、「騷擾司機揸車，為咗乘客安全，車長應該趕佢落車！」。

有部分網民留言，認爲關愛座增加了社會矛盾，應該取消關。還有網民讚賞正義阿伯能當場發聲，「呢啲正義乘客就抵讚」。

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