  • 24°C
香港時間：2025416日 (三) 10:17

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濫用公屋｜公屋住戶內地租千呎大單位　自爆想兩地輪流住兼保留單位

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

公屋住戶內地租千呎大單位，自爆想兩地輪流住兼保留公屋。

香港高昂的租金及有限的住房面積，使得近年來有不少港人選擇北上租樓，享受更大居住空間的同時，亦能減少租金的支出。

然而，近日有公屋住戶在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指自己在廣東中山以2,000元租下1,000呎大單位，同時在香港亦有公屋單位，自爆想要兩地輪流居住，同時亦向保留公屋單位，詢問計劃是否可行。此帖一出，引發網民熱議，指責他浪費香港資源。

濫用公屋｜轉租公屋十幾年知情人想舉報 有齊資料卻因1事房署稱無法查

濫用公屋｜公屋住戶內地租屋輪流住　想保留公屋單位

樓主表示，自己是居家辦公人士，目前以月租2,000元居住在1間300呎的舊公屋單位；同時，以相同價格在廣東中山租下1,000呎大單位。

樓主計劃「上去中山住三個星期，落香港住一星期」，詢問網民這樣兩地輪流居住，公屋是否會被房署沒收。

點擊圖片放大
+12
+11

濫用公屋｜網民怒斥：咪浪費香港資源？

此事引起網民熱議，直指他此舉是佔用公屋資源，應該主動交回單位，令其可以被分配給真正有需要人士，「你直程搬上去住啦，留返間公屋畀人啦」、「直接搬上去住啦，2千蚊都慳埋」、「點解唔北上住？留喺度做乜？」、「會！咪浪費香港資源，留返畀有需要嘅人啦」、「點解要兩邊住呢？因為上面平又要租上面，但係又要keep住間公屋，有啲本末倒置喎你」、「直接搬上去住啦，留返間公屋畀人啦，無謂霸住間公屋，大把人仲等緊」。

根據房委會「打擊濫用公屋」的「常見濫用公屋行為」，提到丟空單位（或逾三個月非經常持續居於單位），如若住戶被證實濫用公屋，會被終止租約，若明知而作出虛假陳述，更可能會遭到檢控。

舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！

濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足

濫用公屋｜移英前女友疑做1事被指濫用公屋　港男不知詳細地址揚言準備舉報

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

濫用公屋｜移英前女友疑做1事被指濫用公屋　港男不知詳細地址揚言準備舉報
00:03 2025/03/17
濫用公屋｜移英前女友疑做1事被指濫用公屋　港男不知詳細地址揚言準備舉報
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
00:06 2025/04/03
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！
08:06 2025/04/10
舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！

你可能感興趣

濫用公屋｜移英前女友疑做1事被指濫用公屋　港男不知詳細地址揚言準備舉報
00:03 2025/03/17
濫用公屋｜移英前女友疑做1事被指濫用公屋　港男不知詳細地址揚言準備舉報
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
00:06 2025/04/03
濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足
舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！
08:06 2025/04/10
舉報濫用公屋｜港男高調晒濫用公屋督灰信　舌戰網民：我會企出嚟做二五仔！
房委會 北上消費 公屋 公屋政策 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

胃癌｜確診到癌逝僅1個月　28歲百萬網紅不敵胃癌遺下4名年幼孩子
胃癌｜確診到癌逝僅1個月　28歲百萬網紅不敵胃癌遺下4名年幼孩子
凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福
凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福
急症室最長等候時間（04月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月16日 時間04:05）
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】