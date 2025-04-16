濫用公屋｜公屋住戶內地租千呎大單位　自爆想兩地輪流住兼保留單位

香港高昂的租金及有限的住房面積，使得近年來有不少港人選擇北上租樓，享受更大居住空間的同時，亦能減少租金的支出。

然而，近日有公屋住戶在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指自己在廣東中山以2,000元租下1,000呎大單位，同時在香港亦有公屋單位，自爆想要兩地輪流居住，同時亦向保留公屋單位，詢問計劃是否可行。此帖一出，引發網民熱議，指責他浪費香港資源。

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濫用公屋｜公屋住戶內地租屋輪流住 想保留公屋單位

樓主表示，自己是居家辦公人士，目前以月租2,000元居住在1間300呎的舊公屋單位；同時，以相同價格在廣東中山租下1,000呎大單位。

樓主計劃「上去中山住三個星期，落香港住一星期」，詢問網民這樣兩地輪流居住，公屋是否會被房署沒收。

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濫用公屋｜網民怒斥：咪浪費香港資源？

此事引起網民熱議，直指他此舉是佔用公屋資源，應該主動交回單位，令其可以被分配給真正有需要人士，「你直程搬上去住啦，留返間公屋畀人啦」、「直接搬上去住啦，2千蚊都慳埋」、「點解唔北上住？留喺度做乜？」、「會！咪浪費香港資源，留返畀有需要嘅人啦」、「點解要兩邊住呢？因為上面平又要租上面，但係又要keep住間公屋，有啲本末倒置喎你」、「直接搬上去住啦，留返間公屋畀人啦，無謂霸住間公屋，大把人仲等緊」。

根據房委會「打擊濫用公屋」的「常見濫用公屋行為」，提到丟空單位（或逾三個月非經常持續居於單位），如若住戶被證實濫用公屋，會被終止租約，若明知而作出虛假陳述，更可能會遭到檢控。

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