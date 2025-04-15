胃癌｜確診到癌逝僅1個月　28歲百萬網紅不敵胃癌遺下4名年幼孩子

【網紅/胃癌/癌症】甘肅一名網紅歌手於今年3月確診患上末期胃癌，1個月內便不敵病魔離世，年僅28歲，並遺下4個孩子，令人唏噓。據悉他生前擁有近300萬粉絲，葬禮當日的送葬隊伍站滿整個山坡，看不見盡頭。

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綜合內地媒體及《瀟湘晨報》報道，網紅鄭世杰為西北甘肅農村出身，過去家境一般，過去曾以挖過蟲草、拉麵店打工，甚至擺攤賣水果維生，後來他看到家鄉朋友內地音樂選秀節目後，於網上嘗試改編少數民族東鄉語歌曲後走紅。

走紅後，他一直熱心於進行公益善事，曾資助過87個家境貧寒的孩子上學，又曾到地震參區參與救災，對家鄉村民亦經常施以援手，一直頗受網民喜愛。

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胃癌｜確診癌症僅1個月病逝 遺下4個幼子

據鄭世杰好友透露，他在今年3月被診斷出罹患末期胃癌，且出現多發性轉移，即便去了眾多大醫院也依舊回天乏術，最後只能回家，離世前幾乎說不了話、吃不了飯，狀況非常差。他驟逝後留下4個孩子，其中最小的去年（2024年）才出生，令人惋惜。

其家屬於周六（12日）發布訃告，證實他已於11日下午4時許在東鄉縣大樹鄭家的家中病逝，死因為胃癌。訃告中亦提到鄭世杰創作改編的東鄉語歌曲在網上廣為流傳，受到當地人們的喜愛好評。

胃癌｜生前擁有將近300萬粉絲 葬禮送葬隊伍連綿山頭

鄭世杰的葬禮已於12日舉行，獲當地鄉親組成龐大的送葬隊伍，一路從鄭家蜿蜒，沿著彎曲的山坡小路連綿到山頭上，放眼望去看不到盡頭；有人拍下送葬畫面，只見現場人山人海，送葬隊伍站滿整個山坡，。

鄭世杰生前在短影音平台擁有將近300萬粉絲，但家人在他離世後，根據當地習俗已將所有作品刪除。

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胃癌｜胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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胃癌｜胃癌6大常見症狀

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癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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資料來源：微博@瀟湘晨報

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