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會厭炎｜26歲女打邊爐後急性會厭炎發作求診到死僅10分鐘　醫生揭致命關鍵：與飲食無關

醫生診症室

撰文： 廖雪君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【打邊爐／火鍋／致命/急性會厭炎／】打邊爐吃太辣會致命？內地有一名26歲女子近日打邊爐後出現喉嚨痛徵狀，翌日感到呼吸困難，緊急求醫後僅過10分鐘便離世，醫生其後判斷女子的死因是「急性會厭炎」。本港耳鼻喉科醫生陳鍵明醫生揭致命關鍵，指吃辣並不會直接引發會厭炎。

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綜合內媒《大河報》等報道，鄭州一名26歲女子近日下班後和朋友相約打邊爐，回家後她開始感到喉嚨不適，起初以為是吃辣造成故不以為意。豈料翌日上午，喉嚨痛不但沒有好轉，反而更加嚴重，甚至出現呼吸困難。意識到情況不對，她急忙前往醫院，然而剛進入醫院就突然倒下，經過緊急搶救仍不幸去世，由求診到搶救不治僅10分鐘。

醫生診斷指出，綜合女子生前出現的病徵，加上檢查其「會厭」發現有明顯腫脹的情形，推斷她的死因是患上「急性會厭炎」，令打邊爐引發的健康危機備受關注。

會厭炎｜會厭炎主要由細菌感染引起

本港耳鼻喉科醫生陳鍵明醫生接受TOPick訪問時指出，會厭炎與進食無關，如吃辣並不會直接引發會厭炎。不過，若喉嚨本身有敏感或受刺激，例如創傷就會導致會厭腫脹阻塞，而這情況與一般所說的感染性會厭炎不同。典型的會厭炎是由上呼吸道感染引起，必須及早治療，通常需要入院打針，嚴重時甚至要插喉，以免呼吸道阻塞，不能呼吸。

會厭炎主要是由感染引起，包括過濾性病毒感染和細菌感染。通常在傷風感冒之後，患者會突然出現喉嚨極度疼痛，並在幾天內急速惡化。由於會厭腫脹會阻礙呼吸，這屬於緊急情況，如果不及時治療，可能會導致死亡。

陳鍵明醫生表示，有些人打邊爐或吃辛辣食物後喉嚨痛，通常是因為熱氣引致，而非感染。除非本身對某些食物敏感，否則一般不會因此導致會厭炎。

會厭炎｜急性會厭炎可短時間內致命

會厭炎可以發生在任何年齡的人身上，只要上呼吸道受感染，細菌侵襲會厭，就可能短時間內發病，尤其免疫力較低的人會較容易感染。

急性會厭炎病情發展極快，可能短時間內致命，症狀來得突然且嚴重，必須立即送院治療。若情況危急，可能需要插喉以維持呼吸，因此及時就醫是救命的關鍵。

會厭炎｜兒童與成人會厭炎症狀大不同

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，兒童與成人會厭炎症狀並不相同，成人會厭炎可在幾天內出現症狀，可能包括：

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兒童可在數小時內出現症狀，可能包括：

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同場加映｜醫生揭7大打邊爐地雷

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

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相關報道：

飲食陷阱｜26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診僅10分鐘不治　醫生揭致命原因

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