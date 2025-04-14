睡眠習慣｜一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】

【睡眠時間／致癌／乳癌／前列腺癌／直腸癌】健康睡眠時間真的是8小時嗎？近年有不少研究指出，睡覺時間太長會增加健康風險，其傷害與捱夜不相伯仲。台灣有醫生指出，1個都市人的飲食通病更易導致患上3種癌症，與睡眠息息相關。

久睡早死？｜最佳睡眠時間並非8小時？

台灣減重醫生邱正宏在當地健康節目《小麥的健康筆記》中引述一項睡眠醫學研究，指出睡眠時間太長或太短，同樣會增加死亡風險，包括因癌症、心血管疾病或任何原因導致死亡。邱正宏指出，研究發現睡眠時間在6小時以下，死亡率極高；隨著睡眠時間增加，死亡風險緩緩下降，而死亡率最低落在6.5至7.5小時這個睡眠區間之間。一旦超過8小時，死亡率又會再次上升。

久睡早死？｜瞓太耐容易罹癌或心血管疾病

最健康睡眠時間並非8小時？邱正宏解釋，身體若長時間處於睡眠狀態，等同處於靜止和沒有運動的狀況。睡眠是副交感神經的作用，讓身體處在休息的狀態，此時會讓心跳加快、呼吸急促的交感神經暫停作用。睡覺的時間點亦會引申至其他疾病，損害健康。

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生活陋習｜食飽就瞓易致癌 增患3種癌風險

不少都市人吃飽就想睡，他引述一項西班牙研究，指出吃飽後少於2小時就寢，會增加患上乳癌和前列腺癌機率；另有中國醫學指出，吃飽後3小時內睡覺，患上大腸直腸癌的機率明顯增加，當中亦涉及其餘2個誘因：飯後沒有散步及每晚睡眠時間多於9小時。

綜合以上研究和見解，邱正宏指出，睡眠時間過長不見得對身體健康有好處，反而會增加致癌風險或是其他疾病，繼而縮短壽命。

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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吳映澄提醒，嚴重睡眠不足會影響身心健康，有研究指出睡眠不足會導致肥胖、高血壓、糖尿病和其他免疫系統疾病等。然而心理健康方面，亦有可能會導致焦慮症、抑鬱症、妄想症等，甚至會因為精神不振而出現幻覺。她補充，睡眠對於發育中的兒童很重要，睡眠不足可能會導致過動，或過往有研究證實會影響兒童身高。

10大致癌習慣排名

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