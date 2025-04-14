渠務淤塞｜渠務署更新設計手冊　新建設施以2023年9月極端暴雨作準

2023年9月7日和8日全港經歷特大暴雨，更被稱為「世紀黑雨」，天文台在1小時內錄得高達158.1毫米破紀錄雨量，多區出現水浸。渠務署署長莫永昌就表示，署方去年更新了設計手冊，往後新建成的渠務設施都會以每小時158毫米雨量作準，並更新200年一遇大雨的標準。

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前年9月天文台發出了有史以來歷時最長的黑色暴雨警告信號，亦創下破紀錄的每小時雨量。渠務署署長莫永昌指，該雨量超越當年的設計手冊和200年一遇大雨的情況，及後去年更新手冊，之後新建成的設施都會採用這標準。至於已開展工程的蓄洪設施，他指工程團隊已檢視有沒有修改空間，大致而言相關設施基本都可應對新手冊。

因應極端天氣情況，署方以300萬元以下的開支，今年引入4部高性能的排水機械人，分別是「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」和「小禹三號」加快水浸處理事故，倘同時使用，4部機器1小時吸水量大概等於一個標準泳池。

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其中「龍吸水」分成1至10級排水量，最高的10級每小時排水量高達800立方米，更可連續工作8小時。而作為一部無綫遙控的履帶式排水機械人，可以應對複雜地形，包括爬樓梯，行走在30度斜坡。署方透露，今個雨季會累積經驗，制定使用優次，目前一有需要就會使用。

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