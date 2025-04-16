香港悅讀周2025 公共圖書館合辦各式活動  帶來耳目一新「悅讀」體驗

▲ 香港公共圖書館在「香港悅讀周」將與多間機構合作，為大眾帶來耳目一新的「悅讀」體驗。圖為書伴我行。

春日的香港將瀰漫著書卷氣，4月19至27日舉行的「香港悅讀周2025」，將以書為引，帶領市民展開一系列以「旅遊足跡」、「心靈療癒」及「陶冶性情」為焦點的多元閱讀活動。香港公共圖書館更與多間機構合作，望能將優質閲讀風氣推展到社會每一個角落，為大眾帶來耳目一新的「悅讀」體驗。

同心共讀聚焦本港不同社群

為了讓每個家庭都體驗到閱讀的樂趣，書伴我行（香港）基金會（下稱，書伴我行）早在3月到4月就推出「同心共讀」計劃，安排故事大使到訪各區，為4至12歲孩子舉行一連串親子共讀工作坊，探訪共12間機構，包括幼兒園、小學、社區中心及特殊學校，聚焦本港不同社群。

▲ 書伴我行早在3月到4月推出「同心共讀」計劃，安排故事大使到訪各區，為孩子舉行一連串親子共讀工作坊。

書伴我行執行總監梁紫嫣（Jeannie）強調，無論是少數族裔，還是弱勢社群，都希望他們能感受到閱讀的樂趣。她又表示：「過去家長可能沒想過將閱讀放在家庭活動裡面，但我們希望透過這次活動，鼓勵家長每天花時間與孩子一起共讀，從而促進孩子的情商、批判性思維，建立有意義的親子關係。」

▲ 書伴我行執行總監梁紫嫣希望，日後能和公共圖書館合作舉辦針對零至三歲年齡層的活動。

「閲讀電車之旅」將城市景觀化作靈感

與此同時，為響應「香港悅讀周2025」，書伴我行更與香港公共圖書館聯手推出三部曲親子閱讀活動，重頭戲是4月27日的「閲讀電車之旅」，百年電車將化身流動故事屋，穿梭屈地街至銅鑼灣，讓親子家庭在45分鐘旅程中放下手機，透過五觀探索香港街景。從西環海味鋪的鹹香氣味，到修頓球場的熱鬧聲浪，故事大使會引導孩子將城市觀察轉化為創作素材，完成他們獨一無二的個人故事。

電車之旅後，大家可以到香港中央圖書館演講廳，與4位本地作家及插畫家包括張韻珊、劉紹增、彭康兒及Rachel Ip近距離交流，啟發小朋友投入閱讀，又或者到圖書活動室製作獨一無二繪本，體驗創作趣味。Jeannie表示，今次是書伴我行在疫情後首次的大型活動，未來機構計劃延伸城市閱讀概念，冀和公共圖書館繼續合作，舉辦專為零至三歲年齡層的活動。

2025香港閱讀+推動全城的閱讀氣氛

香港出版總會就在文創產業發展處資助下，以「最美的書」為主題，在4月至6月期間舉辦「2025香港閱讀+」，透過焦點展覽及書展，以及一連串社區及校園活動，推動全城的閱讀氣氛。最受觸目的是於4月19日和康文署合辦，「香港悅讀周2025暨2025香港閱讀+」 啟動禮在沙田新城市廣場舉行。當日亦設有不同展區，按人文之美、藝術之美、生活之美、教養之美、 創新之美、敘述之美分為六大類別，讓公眾以欣賞藝術品的角度尋覓和欣賞書籍美妙之處。

▲ 香港出版總會在文創產業發展處資助下，以「最美的書」為主題，在4月至6月期間舉辦「2025香港閱讀+」。

香港出版總會會長暨「2025香港閱讀＋」籌委會主席李家駒博士表示：「這種跨界合作的模式不僅促進了閱讀的推廣，也深化了各界的聯繫，只有大家共同努力，才能形成一個良好的閱讀生態系統。」

▲ 香港出版總會舉辦「2025香港閱讀+」活動，主席李家駒博士表示，這種跨界合作的模式促進了閱讀的推廣。

全民閱讀日 18區共讀點同步啟動

為深入社區，總會亦自4月起舉辦為期一個月的「流動漂書車」活動，以促進全民閱讀。「流動漂書車」於4月1日起走訪港九新界多間中小學，並深入屋苑和不同地區的公共空間，推廣書籍分享與知識承傳。「流動漂書車」會在4月18日至21日復活節假期期間，以及26至27日特別停泊於沙田大會堂，方便大眾參與。

而在4月23日「香港全民閱讀日」當天，全港多個「共讀點」同步啟動，涵蓋指定公共圖書館、學校、社區圖書館、地區中心、多個康文場地包括香港科學館、香港藝術館、中山紀念公園、油街實現、香港鐵路博物館、彩虹道體育館及荃灣體育館。一直積極推廣本港閱讀及說故事文化的安徒生會，也會在樂富廣場設有共讀點及嘉年華，詳情可參閱香港悅讀周2025網站。

「香港悅讀周2025」將舉辦不同類型的工作坊、攤位，以及網上讀書講座等超過400項線上線下體驗，誠邀大家參與這場「深讀遊」，想知更多，可以到香港悅讀周網頁查看：https://hkrw.readingpromotion.gov.hk/

(特約)