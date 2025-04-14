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劉德華｜華仔突擊舞台劇《你好，打劫！Reunion》排練　過戯癮與幕後玩成一片

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發布時間： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

劉德華突擊舞臺劇《你好，打劫！Reunion》排練，打刧變打氣，過足戯癮之餘又於幕後玩成一片。

【劉德華 / 朱栢康 /魯文傑/芯駖/COLLAR】由劉德華出品、朱栢謙與張志敏執導、三度公演的舞台劇《你好，打劫！Reunion》，其主演團隊除左有原有班底巢嘉倫、黎逸正、魯文傑及麥沛東等主演。

是次更是與舞台劇雙劇帝朱栢康，及新加入的COLLAR芯駖齊聯手，並於5月8日開始正式公演12場。

劉德華突擊舞臺劇《你好，打劫！Reunion》排練，打刧變打氣，過足戯癮之餘又於幕後玩成一片。

連日來一班演員如火如荼的展開排練，連軍火演習也來得十分認真。出品人劉德華儘管沒有參演劇中演出，但也不時到埸探班和看排練，更跟大家來個打氣互動，這天更神來之筆和幾位演員來過現場突襲交流，排練現場已充滿歡樂氣氛。

華仔的突然出現，嚇得幾位演員不知所措，來不及說你好打劫還是你好打氣之餘。華仔已演技上身，苦口婆心表示：「做乜嘢呀？你哋無論對手係邊個？我哋都唔可以退縮，你哋團火去咗邊呀？come on 俾我睇吓你哋對表演嘅熱情。」短短幾十秒的幽默打氣，華仔既過了戲癮又可以給大家鬆一鬆，台前幕後玩成一片。

劉德華突擊舞臺劇《你好，打劫！Reunion》排練，打刧變打氣，過足戯癮之餘又於幕後玩成一片。

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撰文 : 文體藝Online

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劉德華 李芯駖 麥沛東 朱栢謙 舞台劇 COLLAR 娛樂行業

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