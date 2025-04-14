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中醫專欄｜椎動脈型頸椎病8大類症狀  反覆頭暈易被誤疹其他疾病

健康資訊

發布時間： 42 分鐘前

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之前講解過神經根型頸椎病，今次則想講講另一種常見的頸椎病——椎動脈型頸椎病。

這種由椎動脈未能正常供血而令腦部血流不足所引起的病症，約佔所有頸椎病患的兩成。有別於神經根型頸椎病以疼痛為主，椎動脈型頸椎病是以眩暈為主症的一種頸椎病，多發於40歲以上人士，但因症狀變化多端，與其他疾病容易混淆，或造成延誤診治的後果。

外國統計顯示，大部分頸椎病都同時有椎動脈問題，引起的供血不足情況更會隨年齡增長而加劇，而椎動脈型頸椎病的病理核心正正在於椎動脈血流受影響，故此年紀愈大患此病的風險愈高。如合併有椎 / 基底動脈硬化，則更容易出現動脈供血不足，誘發頸椎病變發生。

導致椎動脈供血不足的主要成因有︰椎間隙狹窄令頸椎長度縮短，導致椎動脈扭曲，尤其是頸椎活動幅度大，旋轉或前屈等動作較多，致使動脈常處於受牽拉狀態，加速其硬化性改變；或是頸椎骨質退行性變化，椎間盤變性脫水，導致椎間節段失穩，引起代償性骨質增生，於是對椎動脈或椎周神經造成壓迫，甚至令頸椎出現生理曲度改變而壓迫椎動脈；亦或因慢性勞損倒致軟組織受損、發炎，使椎動脈及其周圍的交感神經受到壓迫或刺激，引起血管減變甚至中斷，導致供血減少，進而出現一系列的症狀。

由於椎動脈型頸椎病是由椎動脈血供受阻而起，故此主要症狀表現為眩暈，所以又可稱眩暈型頸椎病、椎動脈缺血綜合症等，並且往往伴有其他症狀，因此容易造成混亂。其發病症狀包大致有8大類︰

1. 眩暈，患者會因為突然伸展或轉動頸部，改變體位而誘發眩暈症狀，一般持續時間不長，數秒至數分鐘即消失，並且可伴有耳鳴、聽力消失、噁心、嘔吐等症狀。
2. 頸痛，有可能不明顯。
3. 猝倒，無預兆的下肢肌張力消失而跌坐地上，隨後清醒並可立即站起。
4. 頭痛，多為單側或局部性，跳痛和脹痛為主。
5. 自主神經紊亂症狀，如流涎、心動過緩或過速、胸悶、胸痛等。
6. 視力減退，視力模糊甚至失明。
7. 神經衰弱，記憶力減退。
8. 嚴重者可能出現錐體束受累症狀及共濟失調的表現。

椎動脈型頸椎病發病後，臨床症狀的出現和惡化與頸椎活動有直接關係，且腦部症狀多於四肢症狀，對腦力的影響也多於對體力的影響。正因為此病的表現多變，稍有不慎或會被誤當是耳水不平衡、眼源性眩暈、位置性眩暈、顱內腫瘤、鎖骨下動脈缺血綜合症、神經官能症、動脈頭化及胸骨柄後腫塊等。

臨床上，頭暈、頭痛、猝倒病史，以及聽力和視力等迷路症狀，尤其轉動頸部時症狀出現或加劇，都是臨床診斷的要點；同時，影像檢查可以幫助了解患者是否有關節失穩、骨質增生及顱內動脈血流狀況，從而作出適當診斷。下回跟大家分享一名椎動脈型頸椎病患者接受治療的情況。

原文刊於經濟日報: 椎動脈型頸椎病 引起的反覆頭暈

撰文 : 註冊中醫師唐文儀博士

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