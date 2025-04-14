創科展｜香港創科展獲金獎團隊前往瑞士參展　兩年內均拿下「日內瓦國際發明展」多個獎項

為了鼓勵年輕人擴闊國際視野，香港創新基金（下稱「基金」）連續第二年贊助及安排於香港創科展（下稱「創科展」）獲得金獎的中小學師生團隊，前往瑞士參與「日內瓦國際發明展」。上屆創科展「高中組」金獎隊伍東華三院李嘉誠中學憑藉「盲人回憶攝錄機」日前於第50屆「日內瓦國際發明展」榮獲銀獎，而「初中組」天主教培聖中學隊伍研發協助長者更換衣物的機械裝置「除除善友」，以及「小學組」吳氏宗親總會泰伯紀念學校隊伍的智能點算功課系統「掃」書郎也分別獲得銅獎。今屆參展的三隊隊伍在國際展覽中均獲獎，充份展現出香港中小學生的創新能力及熱誠，令人感到鼓舞。

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香港創新基金主席黃永光先生表示﹕「中央政府及香港特區政府大力推動創科，持續壯大香港的人才庫及創科生態圈，積極吸引和鼓勵更多國際人才來港，同時重視本地學生從小培養創科精神。香港代表團於今屆『日內瓦國際發明展』中表現卓越，我也非常高興見證香港創科展的三隊金獎隊伍再次於國際創科舞台取得佳績，展現出香港年輕人在創科領域的潛力與創造力，希望這次寶貴的體驗能啟發年青人更多的創意思維，未來為社會作出更大貢獻。」

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由香港創新基金主辧、香港特別行政區創新科技及工業局作為支持政策局的第四屆香港創科展，將於2025年6月28至29日，假香港會議展覽中心舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍將分享他們的作品，現場亦設有「互動專區」提供遊戲或工作坊，並由科研專家分享創科動向，共同推動普及創科文化。

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