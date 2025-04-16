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遊韓注意︱日牌熱銷止痛藥禁止入境韓國　1成分被列管「毒品」携帶恐違法

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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日牌熱銷止痛藥中，含有被南韓列為「毒品」的成分，不可攜帶入境

【止痛藥／韓國入境／毒品／違禁品／EVE止痛藥】遊韓注意！近日，有網民發現一款日牌熱銷止痛藥中，含有被南韓列為「毒品」的成分，不可攜帶入境，否則有機會被海關攔下面臨違法懲罰。

近日，有數名網民在社交平台「Threads」及「X」發文提醒，「去韓國不能帶日本有名的EVE止痛藥」：

從本月（4月）開始，韓國將止痛成分「丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）」列為管制的類麻藥成分。EVE的五種產品中就有四種含有這個成分，如果攜帶入境，可能會被當作類麻藥沒收，甚至有被處罰的風險。

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據南韓《精神藥品法》第2條第3款第3號規定，EVE裡的「丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）」屬於精神藥品（鎮靜劑巴比妥類），是南韓列管的481種毒品成分之一。此成分雖能輔助加強止痛，不過一旦違規帶入韓國，依法將以攜帶毒品入境處理。

對此，韓國媒體也報導相關新聞，韓國關稅廳於4月11日宣布，自本月初起，禁止國內進口日本SS製藥的「EVE止痛藥」。消息引發藥劑師和網民討論，建議如果需要止痛藥，最好選別的品牌，或是在韓國當地藥局購買。

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韓媒報道指出，「EVE止痛藥」因對於緩解女性經痛等有顯著效果，口碑甚佳，長期以來一直是女性遊客赴日旅遊的必備藥品，但EVE止痛藥中含有問題的成分「丙烯異丙乙酸尿」，雖然它具有直接作用於中樞神經系統以減輕疼痛的效果，但根據韓國麻醉品管理法，它被歸類為精神藥物。目前，已有不少人發文表示在試圖購買EVE止痛藥時，被機場海關攔下，並被警告會留下違規記。經確認，隨著韓國關稅廳近期加強打擊含有麻醉成分的藥品走私力度，EVE止痛藥也成為韓國海關全面打擊的對象；但有部分系列例如「Three Shot」則不含有這種成分。

韓國關稅廳表示，日後若有旅客購買並攜帶EVE系列的非法毒品入境，海關將會扣留（收繳）並處置該毒品，呼籲大家謹慎：「如果大量進口EVE止痛藥，可能會根據相關法律受到海關檢查和調查」。

同場加映：5種EVE系列止痛藥分析

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前台大醫院感染科醫師林氏璧也曾在IG專頁分享，EVE止痛藥的主成分是布洛芬（ibuprofen），但EVE裡還有額外加入了無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）和丙烯異丙乙酸尿。

林氏璧解釋，丙烯異丙乙酸尿是一種1926年就研發的鎮靜劑，用途是幫助止痛，「但全世界幾乎都沒在用，因為後續有些案例出現了血小板減少性紫斑症的副作用，所以停用了」。他提醒，這款止痛藥不建議15歲以下兒童與孕婦服用，服用後也應避免開車或操作機械設備。

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