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交友陷阱｜女生聚會認識男子後聊天交心　相約食飯被帶去睇中醫做美容

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

女生聚會認識男子後聊天交心，相約食飯被帶去睇中醫做美容。

【交友 / 中付 / 交友不慎】交友聊天要謹慎！在未全然了解對方的情況下，切勿給予完全的信任，保護自身及財產安全。

近日，有人在Threads發帖，指自己的女性友人日前在聚會上，結識1名自稱做Marketing的男子，兩人交談甚歡；相約第二次見面食飯，結果竟被帶去雅蘭中心樓上看中醫、做美容，無奈花費3,000元；事後女生質問男子卻慘遭對方封鎖賬號……

交友陷阱｜港人愛用交友App　易墮詐騙陷阱　平均損失金額達3.7萬

交友陷阱｜女生交友相約食飯被帶去看中醫

樓主以「交友中伏 旺角雅蘭×中醫」為題發帖，指自己的女性朋友日前在友人的聚會上，認識了1名自稱做Marketing的男子。

兩人相談甚歡，「朋友以為識到嗰交心嘅男仔，又會關心身體健康狀況，好細心」。

女生在聚會與男子相識，後相約食飯被帶去看中醫、做美容。（《大叔的愛》劇照）

兩人第二次見面相約在旺角，男子並未告訴女生要去何處，稱要給她1個驚喜，最後竟然帶女生「上雅蘭睇中醫調理身體」；

女生當即發現「唔對路」，奈何「避唔過Sales嘅威逼」，只好坐下看診，隨後又被推銷做美容，花費3,000元。

交友陷阱｜質問男子遭對方封鎖賬號

結賬時，男子甚至叮囑女生「記得寫低係佢介紹」；事後女生經網絡搜索，大概了解類似事件，遂質問男子，惟對方稱「如果大家基本信任都冇，我哋做唔到朋友」，便封鎖了女生的賬號。

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樓主無奈表示「以為交友App先會出現呢類人，估唔到朋友聚會識嘅都會遇到」，更同情女生「我朋友識呢個男仔嗰陣，好開心同我哋分享，今次終於唔係識到渣男，點知……」遂直斥該男子「欺騙人嘅感情去搵生意，真係過唔到良心」。

交友陷阱｜網民分享類似經歷　怒斥男子：太可惡！

此事引起熱議，怒轟男子此舉過分，紛紛呼籲大家小心，「呢啲人太可惡！呃人上去」、「呢間我都中咗招」、「男仔女仔都要小心，之前東張西望都有講類似嘅case」、「中醫界多得呢啲」、「我都試過，但好彩嘅係我本身有睇開中醫，我話唔洗，但佢呃咗我一餐飯，話冇帶銀包叫我畀住先」、「好似好多單喺雅蘭」、「嘩！除咗保險、美容，仲有中醫」、「如果有人冇啦啦好細心咁關心我，我一定唔會信」。

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