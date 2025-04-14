麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產之傷　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己

【余香凝 / 麻甩媽咪 / 影后】憑電影《白日之下》在去年獲香港電影金像獎最佳女主角的余香凝（Jennifer），主演ViuTV劇集《麻甩媽咪》。

這次也是這位影后首度拍電視連續劇，余香凝分享感受稱：「首十數天覺得跟電影沒太大分別，直至拍攝主景時，便開始Feel到那種密集式。」

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▲ 余香凝去年憑電影《白日之下》奪金像獎最佳女主角。（經濟日報圖片）

她續指：「以前拍電影是可以一早準備好整個電影的劇本，但原來拍劇是每一天都很晚收工，然後第二天早上又要再拍攝，我不能一次過準備好整套劇，背不了，再加上會有修改，真的需要排戲。」



余香凝再將拍劇與拍電影的比較：「跟電影相比，拍劇真的很疲累。另一種不同之處就是更加投入，給了我很多時間投入這個劇組、這個角色、這個故事裏，煞科時定必會很不捨得。」

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麻甩媽咪︱余香凝當媽媽後變細膽

劇中的余香凝一人分飾兩角：「一個是將家庭照顧周到的全職媽媽周暐程，另一個則是程程發，就是當麻甩司機口水發上了程程身時的她。」她笑言：「拍攝時候很忙，因為每場戲都要不停地轉換外形、裝扮、化妝，還有自己的演繹也需要轉換。有時會問自己『我現在是誰』？」



現實中的余香凝也是位媽媽，她跟角色一樣很重視家庭，余香凝表示很感恩在這個階段遇到這份劇本：「自從有了小朋友後，我便變得很怕死，很多時候車開快了，或是突然之間有些巨響，我便會十分害怕，擔心自己離開了小朋友。正因這份劇本中的周暐程也有一個兒子，她也很擔心家人，這件事逼她要面對，她要怎樣改變自己的心態，或對於人生有甚麼不同的睇法。所以在我這階段遇上這劇本，好像是上天安排，想我從這故事、角色中有所得著。」

為何這麼怕死？她解釋：「因為怕小朋友失去自己，然後不能再看他們成長，又不知道失去自己之後他們會變成怎樣，其實主要都是因為小朋友。以前沒有小朋友的時候，我會做很多大膽的事情，如潛水，或Skydive，但現在還未實行已有了小朋友，我會考慮可能待他們18歲、讀大學，我才會再玩。」

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麻甩媽咪︱小天使來了然後又走了

現年31歲余香凝在2020年11月與金融才俊結婚，同年12月25日宣布懷孕，翌年誕下女兒Clare，在2023年9月16日湊夠一個「好」字誕下兒子。一切都似乎十分非滿，可是原來余香凝在去年經歷小產之痛。

在去年將12月31日，她便於IG發文回望自己在去年的經歷，稱：「一位小天使來了然後又走了」。

她在每年年尾都會與一班朋友到彭秀慧家聚會，每年會交換禮物，由前年開始，她們要寫多一封「給你的信」，在去年12月她在IG上載一條在聚會中在讀信的短片，同時寫道：

2024已經到最後一天了

又是很多挑戰和機會的一年

得到很多同時也失去了很多 一位小天使來了然後又走了

婆婆也離開了

在對生命充滿疑問的時候

遇上了「麻甩媽咪」 一劇

彷彿上天對我一個解答

也許很多事情我們也預計不了

就好好生活，好好珍惜眼前人

好好感受心跳、呼吸、醒來可以行動自如、可以笑，可以哭的寶貴 這年得到的也很多

感謝2024年每一位給予過我一個肯定和機會的人

還未最好可以更好

2025年我會繼續努力

希望可以在演員的崗位上好好做好每一個劇本角色 跟如果在2024年過得太好的你說聲「辛苦了，你好叻！」

在今年1月，她出席公開活動接受傳媒訪問交代在去年初曾經小產，稱：「回顧這一年（2024年）這件一定是我和家人發生好大的事，但所有事情都是緣分，會永遠留在心中一定忘記不了。」至於會否影響到以後再生育，她透露身體沒問題仍很健康，其餘一切看緣分。

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