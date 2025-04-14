殺校｜博智小學原提供「3選1」合併方案　SEN家長憂併入伍華「較谷」陷兩難

黃大仙天主教博智小學2026／27學年計劃併入天主教伍華小學。有博智小學家長透露，校方最初提供3間學校予家長選擇，最後因大部分家長選擇伍華而作此決定。有家長擔心伍華較催谷學術成績，未必適合有讀寫障礙的兒子入讀。

下學年獲「派0班」（即未獲准開辦資助小一班級）的博智小學，上周已向教育局提交計劃書，擬在2026／27學年併入伍華小學。學生下學年升班後仍會原校就讀，2026年9月師生會一同轉往伍華小學。

家長：起初獲「三選一」選合併對象

家長邱女士透露，學校和辦學團體起初為家長提供三個合併選項，均是同區小學，除了伍華小學，位於黃大仙下邨的黃大仙天主教小學，以及位於美東邨的福德學校亦是選項，最後有較多家長選擇伍華小學。

她坦言，黃大仙天主教小學較鄰近居所，她亦較喜歡該校，但有其他家長認為該校校舍不大，活動空間小，而伍華有直屬中學會較好。她亦表示，伍華雖然較遠亦可接受，「可以直升伍華中學，該校在Band2學校中也算比較好。」

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邱女士的兒子今年四年級，意味他升小六時需要轉校，但表示不憂慮兒子升中會受影響。她引述校方稱「學校是原班人馬轉到伍華，所以學生只是轉了地方上課，學校課程也會獲保留。」

不過，亦有家長不滿意轉校安排。有兩名兒子需要轉校的陳小姐坦言不太接受合併。她稱早在得悉學校獲派0班後已感不安。對於學校安排學生2026/27學年與教師一同轉校，陳小姐表示，期望該校不只接收師生，同時要融合博智的學校生活和模式。

陳小姐稱，其中一名兒子患讀寫障礙，自言並不期望兒子「考第一」，但聽聞伍華較催谷學業成績，憂慮該校模式未必合適。她形容自己陷於兩難局面，認為若跟隨轉往伍華，可免卻兒子自行轉校時的面試及筆試壓力，但前提是該校合適兒子就讀，將視乎實際安排再決定是否轉往其他學校。

有家長稱伍華較遠

兒子就讀二年級的王先生則表示，轉往伍華並非最佳選擇，「不過學校可以成間轉過去已經好好。」住在竹園北邨的王先生表示，步行到博智只需10至15分鐘，但前往伍華乘車也需20多分鐘。至於會否自行轉校，他說仍有一年時間考慮，尤其會考慮學校地理位置。

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