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人事變動｜原任科大副校汪揚8月過檔出任港大副校　填補懸空8年實任空缺

港聞

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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原任科技大學副校長、數學學者汪揚將於8月出任香港大學副校長（大學拓展）。（資料圖片）

目前懸空的香港大學副校長（大學拓展）一職，相隔8年終覓得實任人選，由原任科技大學副校長、數學學者汪揚過檔出任，8月1日履新。

港大校長張翔今（14日）向師生及校友發信，稱經過全球招聘，校委會在1月14日會議上通過委任。

港大副校長（大學拓展）一職自2017年中起出缺，2019年由電機電子工程系講座教授田之楠獲暫任，田其後於2021年6月離任，令該職位又再懸空；直至前年年底起爆發港大校委會風波，去年中校委會被指繞過張翔通過多項暫任副校任命，包括由暫任首席副校王于漸「降呢」擔任大學拓展一職，破天荒由政府調研小組介入後，王于漸於去年9月恢復暫任首副一職，但大學拓展副校仍然懸空，直至昨日校方才宣布通過委任。

汪揚專研純數學及跨學科數學。翻查資料，他於1983年在中國科學技術大學取得數學學士學位後，於1990年在哈佛大學取得博士學位，他1989年汪教授於喬治亞理工學院開展學術生涯，其後在2007年加入密歇根州立大學擔任數學系主任；直至2014年加入科大出任數學系系主任，2016年升任為理學院院長，及後於2020年10月起升任科大副校長（大學拓展）。本報今日翻查科大校網，有關汪揚的資料已被刪除，科大副校長（大學拓展）一職標示為「空缺」。

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