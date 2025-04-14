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Chiikawa 經濟｜限量版毛公仔明早開售　傍晚數百人尖沙咀商場外通宵等候

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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明早（4月15日）Chiikawa的尖沙咀快閃店會出售限定版毛公仔，4月14日傍晚數百人通宵等候。（網上圖片）

日本卡通角色Chiikawa有不少香港粉絲，街上不時有人掛上毛公仔掛飾等周邊商品。明早（4月15日）Chiikawa的尖沙咀快閃店會出售限定版毛公仔，早於今日（4月14日）中午已有人開始排隊，至傍晚數百人通宵等候，店舖亦已截龍。

明早（4月15日）Chiikawa的尖沙咀快閃店會出售限定版毛公仔，4月14日傍晚數百人通宵等候。（網上圖片）

今日在尖沙咀海港城對開，近五支旗杆位置有多條人龍，現時圍起橙帶。現場所見，有人拖篋前來、有人席地而坐，同時有人做足萬全準備，帶上充氣梳化和眼罩。人龍不時有爭執聲，有警員維持秩序。在場等候的Minnie表示有信心可以捱一晚通宵，她批評商戶突然在下午4時允許排隊，於是大批人一同湧至排隊。

有粉絲就解釋今次出現大批人等候購買的原因，在於明日開售已經限量版的「達摩系列公仔」，該毛公仔官方售135元一隻，網上平台所見，有人徵收一套3隻公仔2,200元。

該粉絲又指，之前網上可取「換領券」（入場券），讓粉絲明日憑券入場購買，免去大排長龍之苦，不過「換領券」早已經換領一空，有不少人仍想買到心頭好。至於walk in人士可取「即日整理券」，按先後次序入場，今日粉絲排隊領取的，就正正是「即日整理券」。至晚上7時，店鋪發出公告，表示「即日整理券」已截龍。

明早（4月15日）Chiikawa的尖沙咀快閃店會出售限定版毛公仔，4月14日傍晚數百人通宵等候。（網上圖片）

未來5個日子不設「即日整理券」

到晚上約10時，大會宣布4月16、17、21、22和23日，將不會設「即日整理券」，只有持「KKday預約券」的人士方可進場，而該等人士只需要按指定場次準時到達即可，毋須提早到場輪候。

翻查資料，21日是第三批限量版販售的日子。

大會宣布4月16、17、21、22和23日，將不會設「即日整理券」。（網上圖片）

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