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浸會大學｜音樂會結合腦部活動數據創作藝術作品　潘明倫：數據可助減怯場感

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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浸會大學最近一場音樂會，演出期間探測表演者腦部活動，轉化為視覺藝術創作並展示，指揮潘明倫亦有戴上裝置。（朱永倫攝）

大腦是人體最神秘的領域，浸會大學最近的一場音樂會，演出期間探測表演者腦部活動，轉化為視覺藝術創作並展示。浸大教授指數據會用作研究用途，相信可了解表演者在演奏期間的腦部變化，尋找方法改善表現。

浸大的交響樂團本月初舉行周年音樂會，樂團每年的演奏會均會有新搞作，今年運用「功能性近紅外光譜」儀器，探測演奏者演奏期間腦部的血含氧量和腦部活動情況，並轉化為影像展示。

音樂會指揮、浸大創意藝術學院創院院長潘明倫表示，音樂會中有4人在最後一首曲目戴上探測器，探測半邊腦部的活動，取得的數據除了在演奏當日轉化成影像，亦會用作研究用途，期望透過數據有助了解人類行為。除了他本人，敲擊樂手、單簧管手和小提琴手都有戴上裝置。他解釋，選擇以最後一首曲目進行探測，原因是該曲目的變化多，開首表現激烈，其後轉趨柔和；4個角色在表演期間的活動、面對的挑戰亦不同。

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潘指出，音樂會上搜集的數據，獨特之處在於表演者處於「音樂廳內才出現的危機感」，要確保表演萬無一失。至於數據會用作甚麼研究，他稱其中一個想法是透過分析數據發展模型，從而了解表演者如何能有最好發揮，和減低表演時的怯場感。潘又認為，除了音樂家，醫生、商界領袖亦需要這種對臨場表現發揮的研究，減低工作上因臨場緊張引起的失誤。

被問到近期《財政預算案》削減大學撥款，會否影響大學的文藝研究發展，潘明倫坦言，文藝發展在任何時間都容易遇上挑戰，因此文藝學科不能「食老本」，身為學者要有把關和倡議責任，將文藝學科融入生活，「要有新的想法、能量推動發展」。

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