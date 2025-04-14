  • 22°C
香港時間：2025414日 (一) 23:34

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門施政報告｜連續第18年向永久居民派一萬元　新增「育兒津貼」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

澳門行政長官岑浩輝。(澳門新聞局圖片)

港府財赤嚴重，今年預算案無派錢或消費劵，更要收緊各項開支，但一海之隔的澳門，卻連續第18年全民「派錢」，澳門特首岑浩輝今日發表任內首份施政報告，宣布繼續「現金分享計劃」，合資格永久性居民每人獲發1萬元。

今次是岑浩輝上台後的首份施政報告，除了延續派錢，亦有新措施推出，就是增設「育兒津貼」計劃，向三歲以下澳門永久性居民嬰幼兒，每月發放1500元，每年合共18,000元津貼，都相當大手筆。另外，「出生津貼」增至6,500元；「結婚津貼」提高至2,200元等。

澳門政府過去十多年都派錢，最近7年都是派1萬元，但澳門人口少，派錢每年只涉款約70億至73億元。但香港人口比澳門多，2023年分兩階段派5,000元，約涉330億元，2022年兩階段合共派1萬元，約涉660億元。

岑浩輝今日回答記者提問時指，現金分享計劃自2008年首次實施以來，至今已發放17次，累計金額達921億澳門元，最近聽到好多意見，希望完善現金分享制度，包括發放條件及發放方式等，但暫時無法具體說明完善方向及節省的開支金額，並強調「現金分享計劃」不會取消。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

岑浩輝 香港 澳門 施政報告 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
飲食陷阱｜26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診僅10分鐘不治　醫生揭致命原因
飲食陷阱｜26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診僅10分鐘不治　醫生揭致命原因
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
洗米華舊愛︱4孩單親媽Mandy Lieu開放農莊予學生參觀　素顏講解近況曝光
洗米華舊愛︱4孩單親媽Mandy Lieu開放農莊予學生參觀　素顏講解近況曝光
急症室最長等候時間（04月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間16:05）