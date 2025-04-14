澳門施政報告｜連續第18年向永久居民派一萬元　新增「育兒津貼」

港府財赤嚴重，今年預算案無派錢或消費劵，更要收緊各項開支，但一海之隔的澳門，卻連續第18年全民「派錢」，澳門特首岑浩輝今日發表任內首份施政報告，宣布繼續「現金分享計劃」，合資格永久性居民每人獲發1萬元。

今次是岑浩輝上台後的首份施政報告，除了延續派錢，亦有新措施推出，就是增設「育兒津貼」計劃，向三歲以下澳門永久性居民嬰幼兒，每月發放1500元，每年合共18,000元津貼，都相當大手筆。另外，「出生津貼」增至6,500元；「結婚津貼」提高至2,200元等。

澳門政府過去十多年都派錢，最近7年都是派1萬元，但澳門人口少，派錢每年只涉款約70億至73億元。但香港人口比澳門多，2023年分兩階段派5,000元，約涉330億元，2022年兩階段合共派1萬元，約涉660億元。

岑浩輝今日回答記者提問時指，現金分享計劃自2008年首次實施以來，至今已發放17次，累計金額達921億澳門元，最近聽到好多意見，希望完善現金分享制度，包括發放條件及發放方式等，但暫時無法具體說明完善方向及節省的開支金額，並強調「現金分享計劃」不會取消。

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