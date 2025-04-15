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文青女神︱上位文青女神發41.9度高燒　凌晨緊急入院特別感謝一個人

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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【文青女神  / 袁澧林 / 香港國際電影節】「文青女神」袁澧林（Angela）獲委任為今屆香港國際電影節（HKIFF）的電影節大使。可是，香港國際電影節在日前舉行幕典禮，原本以大使身份出席的袁澧林卻未有現身，原來她因病缺席。

在昨日（4月14日）晚，袁澧林在個人社交平台上載多張身穿病人服的照片，透露發高燒至41.9度被經理人急送院，她首先致歉稱︰「非常抱歉非常缺席今年HKIFF開幕典禮，雖然被醫生和經理人強制遏止的當下，心情本是不憤叛逆的。」

袁澧林獲委任為今屆香港國際電影節大使。

文青女神︱感悟健康無價

袁澧林坦言：「其後也非常強烈fomo一個又一個厲害的影人映後談，但事情發展到高燒持續不退，無助開始佔據我的大腦，令我漸漸再沒有想任何工作/玩樂/休閒的餘暇。」她續表示由此悟出：「悟出了『沒有健康身體呢，就是乜都無』的真理。」

最後她特別多謝經理人Angel，說︰「因為我凌晨係咁無助send 41.9度高燒相俾佢，然後佢係我未訓醒就衝左（咗）黎（嚟）我樓下，食住野（嘢）等我起身再帶我去醫院 。Anyhow 真的是小事一椿，多謝大家關心，以後會好好照顧自己。」

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文青女神︱提名角逐影后

現年31歲袁澧林畢業於香港浸會大學工商管理學院會計系，曾在大學期間任兼職模特兒。她因參演Dear Jane 的三部曲MV《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》而開始為人熟悉。

她在2015年開始參與電影、劇集的演出，例如劇集《瑪嘉烈與大衛系列 前度》、《I SWIM》，以及電影《闔家辣》、《過時·過節》、《但願人長久》等，並憑2022年上映電影《窄路微塵》角逐香港電影金像獎影后及台灣金馬獎影后。

在2023年，日本歌手Vaundy的歌曲《Tokimeki》MV更特別邀請Angela參與演出。

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文青女神︱簽約公民女足

此外，雖然有「文青女神」封號，但袁澧林同時也好動，她在小學時曾加入足球校隊，中學時更接觸不同的運動項目加入不同校隊，當中最喜歡打排球，除參與本地排球賽外，也會打沙灘排球。

在去年9月，袁澧林簽約公民女足，當時有網民猜測她參演周星馳《少林女足》，而她發文澄清此事，同時強調沒放棄演員工作：「非常感謝民和公民俾我一齊跟隊練波 本來好怕會打擾大家既操練，但得到隊員既熱烈歡迎我都感到有點措手不及   放心我不是放棄演員的本業，甚至是因為工作才開始準備的！未能告知是跟什麼有關，但就絕對跟少林女足無關  聰教練話「技術不錯」就真是太厚道，我知自己暫時都未上到台面住！但就絕對會懷住感恩的心努力練習！」

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