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假貨疑雲｜張馨月被爆用假Labubu手機殼 遭網民狠批：全世界得你一個有？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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張馨月被爆用假Labubu手機殼，遭網民狠批：全世界得你一個有？

【林峯/張馨月/假貨疑雲】林峯太太張馨月，繼早前「檢查保姆行李」事件遭輿論圍攻後，近日又因自拍「春季穿搭照」，被眼利網民踢爆用假Labubu手機殼，並狠批：全世界得你一個有？

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林峯張馨月｜晒自拍穿搭照惹假貨疑雲

內地模特兒張馨月，自2019年與林峯結婚並育有一女後，婚後專注家庭生活，經常在社交平台分享穿搭及生活點滴。然而，近期她再度成為網民熱議焦點，原因是被眼利網民踢爆用假Labubu手機殼，意外揭開「假貨疑雲」。

林峯張馨月｜直認手機殼僅約$60

張馨月在社交媒體上分享春季穿搭照片中，手持的手機殼被網民質疑為假貨。該款Labubu與Casetify合作的手機殼並未正式推出過她所展示的款式，有粉絲翻出她過往直播片段，她自己在直播中曾透露該手機殼價格僅約$60，遠低於正品約$400，差價近7倍。間接承認使用盜版商品。此舉令不少網民感到驚訝與不滿，認為作為公眾人物，應該更加謹慎，避免公開使用及推廣侵權產品，甚至有人調侃「世界得妳一個有」這款手機殼，質疑其真實性。

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林峯張馨月｜網民兩極反應

部分粉絲認為「用什麼是個人自由」、「難道全世界只有她買假貨？」；但更多批評直指其公眾人物身份：「月入千萬卻用盜版，價值觀有問題」、「支持原創是基本態度」，甚至有人懷疑她照片中的香奈兒手袋亦是仿品，嘲諷其「全身行頭真假難辨」。

林峯張馨月｜爭議連環爆 寵妻成焦點

事實上，這已非張馨月首度捲入風波。幾星期前她才因直播中要求離職保姆「洗完廁所才能離開」、「反覆檢查行李」等遭炮轟，當時林峯曾公開護妻，強調夫妻倆「行事問心無愧」。如今爭議再起，網民留言：「峰少護妻宣言是不是要準備2.0版本了？」

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