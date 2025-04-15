關稅戰｜夏寶龍批美蠻橫霸道：「不是要我們的稅　是想要我們的命」

港澳辦主任夏寶龍批評，美國竟對從不設關稅的香港累計加徵高達145%的關稅，「蠻橫霸道、無恥之極」，關稅戰的目的「不是要我們的稅，是想要我們的命」，又提及若認為向求美國求饒換取和平是「極其幼稚」。

今日（15日）是第十個「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮暨主題講座。夏寶龍透過視像致辭說，香港作為自由港，對包括美國商品在內的所有商品實施「零關稅」。過去10年，美國對香港貿易順差達2,715億美元，香港是美國最大的貿易順差地，

但美國依然對香港如此加徵關稅，簡直是蠻橫霸道、無恥之極。

夏：若以為向美跪低能換來和平是極其幼稚

夏寶龍說，

如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的⋯⋯歷史與現實告訴我們，香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。

夏：背叛祖國不會有好下場

他又說，

美國一而再、再而三對香港進行遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。讓美國那些「鄉巴佬們」在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！

夏寶龍指出，美國炮製「2025年香港政策法報告」，制裁六名中央政府和香港特區政府官員，暴露其醜惡嘴臉和歇斯底里。

李家超：香港是零關稅 對等的話應該是零

特首李家超則表示，美國以貿易作為武器，對香港施加145%的所謂「對等關稅」，

最荒謬的是算數都算錯了，香港是零關稅，對等的話應該是零。

李家超又說，新秩序將會形成，過程中香港有危有機，當局正研究新秩序，可產生的新機遇。他指，香港是零關稅的自由港，可吸引更多貿易，更多商業活動。

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