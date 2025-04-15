消委會冷氣機2匹｜12款兩匹變頻式分體冷氣機測評　製冷/電費差距達27%　消委會推介6款4.5星高分之選

【消委會冷氣機2025／變頻式分體冷氣機／消委會冷氣機／消委會冷氣機2匹】近年香港天氣潮濕溫差大，不少人家中會有長開冷氣的習慣。消委會今日（15日）公佈12款「2匹」變頻式分體冷氣機樣本評測結果，當中有6款獲4.5星高分推薦，機價最平$9,888可入手，消委會測評亦發現當中製冷效率最高與最低相差逾27%，提醒有關廠商加強品質監控，以確保產品表現符合標示。

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消委會測試了12款「2匹」變頻式分體冷氣機樣本，是次測試包括5款冷暖空調機，售價介乎$9,980至$20,580；及7款淨冷型冷氣機，售價則介乎$9,888至$12,840。設計上，有10款為普通分體式冷氣機，其餘2款分別屬「纖巧型」或「窗口式」室外機設計。

消委會冷氣機2匹｜12款冷氣機評測結果

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當中有3款的製冷量及製暖量，其量得的數值較其聲稱高出1%至5.5%，包括三菱重工、格力、以及三星，皆獲得5點評分。三菱電機（纖巧型室外機）的製冷量更較其聲稱高於5.8%，為所有樣本當中最高。

消委會冷氣機2匹｜製冷效率最高相差逾27%

消委會測試發現現樣本間的能源效率頗為參差，製冷能源效率最高與最低相比相差達27.4%。而供暖方面，5款冷暖空調機樣本最高者比最低者亦省電相差10%。評測中有4款樣本的製冷量或供暖量未達所聲稱水平，其中製冷量最大差距為樂信牌，較其聲稱數值分別低2.6%；供暖量最大差距則為東芝，較聲稱數值低1.4%，但仍算達標（標籤計劃及國際慣常做法容許的10%公差）。

▲ 消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本。（消委會提供）

消委會冷氣機2匹｜三菱電機製冷量高於5.8% 性能表現最為突出

在消委會測試的12款「2匹」變頻分體式冷氣機中， 三菱電機 表現最為突出。測試結果顯示，在最大負荷狀態下運行時，所有樣本的實測製冷量介於5.078千瓦至5.526千瓦之間。三菱電機的淨冷型冷氣機（纖巧型室外機）實測製冷量比聲稱數值高出5.8%，其表現在所有測試樣本中最為優異。

參與測試的12款樣本中，有10款的實測製冷量均高於其聲稱數值，超出幅度在1.5%至5.8%之間，這些機型都獲得5分的滿分評價。所有具備冷暖功能的空調機在製冷量測試中都達到高於聲稱數值的標準，均獲得5分評價。

在供暖性能方面，5款冷暖空調機的實測供暖量介於5.271千瓦至6.163千瓦之間。其中， 三菱重工、格力和三星 這三款機型的實測供暖量比聲稱數值高出1.0%至2.7%，同樣獲得5分滿分。在這些機型中，三星的表現最為出色，其實測供暖量比聲稱數值高出2.7%，成為所有測試樣本中供暖性能最佳的機型。

▲ 消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本。（消委會提供）

消委會冷氣機2匹｜4大安全慳電貼士

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開冷氣時宜設定24°C至26°C，開暖氣則設定16°C至18°C，以節省能源；夏天可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，關閉門窗以保持室內溫度；

電風扇的耗電量遠低於冷氣機，開啟製冷功能時配合電風扇，便可調高冷氣機的溫度設定，減少耗電；

善用時間掣，預設關機時間，避免長時間運行或忘記關機；在關掉電源後，不應立即重開；

夏季時每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口，防止氣流受阻，影響效能；深層清潔冷氣機牽涉拆卸及裝嵌零件，建議安排代理商或專業的冷氣機清潔公司進行。

資料來源：消委會

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