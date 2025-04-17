搶佔暑期良機 ABC Pathways 黃金6星期課程追趕進度 晉身尖子生行列
發布時間： 2025/04/17 11:00
最後更新： 2025/04/17 19:08
又快到孩子們翹首以盼的暑假了，不少家長已經開始忙碌起來，四處為孩子尋覓合適的暑期活動，把握時間提升孩子的能力！
作為父母的你，有這樣的顧慮嗎？假期太長，孩子會把學過的知識忘得一乾二淨，可又希望他們能盡情享受假期的快樂。別擔心！「劍橋大學出版社」在港唯一「教育合作夥伴」ABC Pathways Group 旗下的 ABC Pathways School 及 ABC Pathways International Kindergarten 推出的暑期課程同時解決以上問題！
ABC 在暑期教育方面一直實力超群，每年都為孩子們打造全港最全面、規模最大的暑期課程。ABC 始終堅持「玩住學」的教學理念，努力為孩子們營造「零壓力」的學習環境。在這裡，學習不再是枯燥的任務，孩子們能在輕鬆愉悅的氛圍中高效學習，抓住暑假這 6 個星期，輕鬆追趕學習進度。
黃金6週急追進度，零壓力高成效
ABC Pathways School 和 ABC Pathways International Kindergarten 始終秉持 “玩住學” 的教育理念，致力於營造 “零壓力” 的學習環境。孩子天生充滿好奇心與探索精神，而繁重的課業和機械式的背誦會使學習變得枯燥乏味。因此，ABC 提倡無功課、無默書的學習方式，依靠精心設計的優質課程以及專業的native教師團隊，讓孩子能夠在愉快的氛圍中進行學習。
ABC 暑期課程的一大特色便是因材施教。報名時，學校會深入瞭解每個孩子的學習程度，為其量身定制「暑期學習計劃」，真正實現事半功倍的教學效果。此外，ABC通過暑期課程的學習，孩子們能夠在 6 星期內追趕半年的學習進度，將英文水準提升至國際學校Band One水準，做到學習、娛樂兩不誤。
11大精選英語課程，全方位提升英語能力
今年，ABC Pathways School 準備了 11 大暑期英語課程，涵蓋的內容十分豐富。無論是想提升拼音能力的孩子，還是為劍橋考試做準備的學生，亦或是即將升入幼稚園、小學的小朋友，都能找到適合自己的課程。有專門的暑期拼音班，能幫孩子打下堅實的拼音基礎；《Fun Fun夏令營》內容更是多樣，除了劍橋及拼音學術訓練，還融入批判性思維、戲劇、科學等內容；還有閱讀理解、Grammar 及寫作課程，幫助孩子提升英語綜合能力；劍橋考試備考課程，助力孩子順利通過相關考試；升幼、升小預備班，讓孩子提前適應新的學習階段；科學班激發孩子對科學的興趣；甚至還有家長拼音課程，家長透過自學有效在家輔導孩子。這些課程適合 Preschool、幼稚園、小學生到初中生，上完暑期課程，孩子們能順利銜接 9 月的常規課程，學習進度也會比同齡人更快。
ABC其中兩大皇牌課程–《暑期拼音快車》及《Fun Fun夏令營》讓孩子在短短一個暑假內追回半年拼音進度，顯著提升讀寫能力；而《Fun Fun夏令營》不僅涵蓋劍橋英語、拼音及讀寫內容，更加入批判性思維（Critical Thinking）、戲劇及科學等學習範疇，全面提升解難能力及多元趣味學習，為升學做好充分準備。
• 暑期拼音快車：藍本為ABC Pathways School獨有的《Read4Fun》教材，採用暑期分級系列《Read4Fun: Essentials》以及《Read4Fun: Primary》，專為香港學生設計。孩子參加此課程，6 星期內便能掌握拼音基本功，讀寫能力也會得到顯著提升。
• Fun Fun 夏令營：此綜合課程的內容十分豐富，除了包含劍橋英語、拼音及讀寫之學術訓練外，還融入了批判性思維、戲劇及科學等趣味元素，可全方位提升孩子解決問題的能力，為其將來升學做好充分準備。
除上述兩個皇牌課程外，還有幼稚園預備班和小一預備班，幫助孩子順利銜接新的學習階段；劍橋 Starters 備考及串字班、實戰英語文法班、創意英語寫作班、閱讀理解訓練班，有助提升孩子於不同範疇之英語能力；趣味常識科學班，以及每週奇妙歷險（包括開心奇趣樂園、通識專題探索），能讓孩子在趣味中增長知識，激發對世界的好奇心。
ABC Pathways School暑期課程一覽：
● 暑期拼音快車
● Fun Fun夏令營
● 幼稚園預備班
● 小一預備班
● 劍橋Starters備考及串字班
● 實戰英語文法班
● 創意英語寫作班
● 閱讀理解訓練班
● 趣味常識科學班
● 每週奇妙歷險：開心奇趣樂園 / 通識專題探索
● 《Read4Fun家長拼音應用》面授課程
5大能力全方位提升，為幼稚園開學做足準備
ABC Pathways International Kindergarten 也推出了幼稚園暑期課程，專門針對升 PN 至升小一的孩子。課程覆蓋中文、英文、數學、普通話及藝術多個領域，通過各種有趣的活動和遊戲，幫助孩子們全方位提升能力，為進入新的學習階段做好充分準備。
ABC Pathways International Kindergarten採用國際學校 Project - based Learning 教學模式，使課堂充滿樂趣，孩子學習更投入，成效更佳，完成暑期課程能無縫銜接開學。
ABC Pathways International Kindergarten 的 Summer Camp 課程極具特色，由國際幼稚園資深教師親自設計並授課。在課程中，老師們精心策劃了豐富多樣的遊戲和活動，孩子們在參與的過程中，能夠輕鬆鞏固所學的學科知識，同時，獨立思維與解難能力也能得到充分訓練。
其中，升K2-P1的全日班的課程設置更是別具匠心，巧妙融入奧數和藝術元素。這些元素的加入，就像一把神奇的鑰匙，開啟了小朋友探索數理世界的大門，激發他們的數理能力；也如同畫筆，為孩子們的藝術創作天賦繪出絢麗色彩，滋養他們的藝術細胞。
此外，如果家長希望為小朋友打下堅實的普通話基礎，「普通話拼音班」在短短 2 個星期的課程裡，專業教師會通過生動有趣的教學方法，幫助孩子熟練掌握基本中文拼音的拼讀能力，學習並糾正發音。如此一來，孩子們升上小學後，在學習普通話時自然會更加得心應手。
ABC Pathways International Kindergarten暑期課程一覽：
• 中、英、數暑假夏令營 (半日)
• 中、英、數及創意藝術暑假夏令營 (全日)
• 中文暑假夏令營（半日）
• 普通話拼音班（半日）
親子共學：家長拼音課程，成為子女的拼音導師
ABC Pathways School 還推出了一年僅一次的家長拼音課程。如今的英文拼音課程與家長小時候所學不同，ABC首席導師Teacher Sean超過20年教學經驗，參與了《Read4Fun拼音讀寫》教材的設計。此課程針對香港學生程度及學習速度而設計。豐富的教學經驗使他最清楚如何幫助孩子在拼音和閱讀上取得進步。在他的指導下，家長同樣能掌握有效的拼音方法，自學後能裝備好在家協助孩子，提升學習成效。
通過這一課程，家長能夠掌握有效的拼音技巧。課程結束後，家長在家即可幫助孩子提升英文閱讀及串寫能力，成為孩子身邊的拼音導師，為孩子營造積極融洽的學習環境。
ABC Pathways School 及 ABC Pathways International Kindergarten 的暑期課程如此豐富且實用，家長們不妨把握 5 月 31 日前報名享高達 $1000 早鳥學費優惠的機會，為孩子開啟一個充實又快樂的暑假學習之旅！
聯絡ABC教學團隊：wa.link/wnoj1q
(特約)