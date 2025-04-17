搶佔暑期良機  ABC Pathways 黃金6星期課程追趕進度  晉身尖子生行列

又快到孩子們翹首以盼的暑假了，不少家長已經開始忙碌起來，四處為孩子尋覓合適的暑期活動，把握時間提升孩子的能力！

作為父母的你，有這樣的顧慮嗎？假期太長，孩子會把學過的知識忘得一乾二淨，可又希望他們能盡情享受假期的快樂。別擔心！「劍橋大學出版社」在港唯一「教育合作夥伴」ABC Pathways Group 旗下的 ABC Pathways School 及 ABC Pathways International Kindergarten 推出的暑期課程同時解決以上問題！

ABC 在暑期教育方面一直實力超群，每年都為孩子們打造全港最全面、規模最大的暑期課程。ABC 始終堅持「玩住學」的教學理念，努力為孩子們營造「零壓力」的學習環境。在這裡，學習不再是枯燥的任務，孩子們能在輕鬆愉悅的氛圍中高效學習，抓住暑假這 6 個星期，輕鬆追趕學習進度。

▲ ABC Pathways School 精心推出了 11 大暑期英語課程，內容涵蓋多個領域，可滿足不同年齡段孩子的學習需求。

黃金6週急追進度，零壓力高成效

ABC Pathways School 和 ABC Pathways International Kindergarten 始終秉持 “玩住學” 的教育理念，致力於營造 “零壓力” 的學習環境。孩子天生充滿好奇心與探索精神，而繁重的課業和機械式的背誦會使學習變得枯燥乏味。因此，ABC 提倡無功課、無默書的學習方式，依靠精心設計的優質課程以及專業的native教師團隊，讓孩子能夠在愉快的氛圍中進行學習。

▲ ABC暑期課程由native老師親自授課，確保學生可以在全英語的學習環境上課。

ABC 暑期課程的一大特色便是因材施教。報名時，學校會深入瞭解每個孩子的學習程度，為其量身定制「暑期學習計劃」，真正實現事半功倍的教學效果。此外，ABC通過暑期課程的學習，孩子們能夠在 6 星期內追趕半年的學習進度，將英文水準提升至國際學校Band One水準，做到學習、娛樂兩不誤。

11大精選英語課程，全方位提升英語能力

今年，ABC Pathways School 準備了 11 大暑期英語課程，涵蓋的內容十分豐富。無論是想提升拼音能力的孩子，還是為劍橋考試做準備的學生，亦或是即將升入幼稚園、小學的小朋友，都能找到適合自己的課程。有專門的暑期拼音班，能幫孩子打下堅實的拼音基礎；《Fun Fun夏令營》內容更是多樣，除了劍橋及拼音學術訓練，還融入批判性思維、戲劇、科學等內容；還有閱讀理解、Grammar 及寫作課程，幫助孩子提升英語綜合能力；劍橋考試備考課程，助力孩子順利通過相關考試；升幼、升小預備班，讓孩子提前適應新的學習階段；科學班激發孩子對科學的興趣；甚至還有家長拼音課程，家長透過自學有效在家輔導孩子。這些課程適合 Preschool、幼稚園、小學生到初中生，上完暑期課程，孩子們能順利銜接 9 月的常規課程，學習進度也會比同齡人更快。

▲ ABC暑期課程秉持教學理念「學住玩、玩住學」，讓孩子在暑假既可以提升學術能力，又可以愉快玩樂。

▲ 《ABC暑期拼音快車》採用暑期分級系列《Read4Fun: Essentials》，針對香港學生程度及學習速度而設計，於6星期內掌握拼音之基本功，有效大大提升讀寫能力。

ABC其中兩大皇牌課程–《暑期拼音快車》及《Fun Fun夏令營》讓孩子在短短一個暑假內追回半年拼音進度，顯著提升讀寫能力；而《Fun Fun夏令營》不僅涵蓋劍橋英語、拼音及讀寫內容，更加入批判性思維（Critical Thinking）、戲劇及科學等學習範疇，全面提升解難能力及多元趣味學習，為升學做好充分準備。

• 暑期拼音快車：藍本為ABC Pathways School獨有的《Read4Fun》教材，採用暑期分級系列《Read4Fun: Essentials》以及《Read4Fun: Primary》，專為香港學生設計。孩子參加此課程，6 星期內便能掌握拼音基本功，讀寫能力也會得到顯著提升。

• Fun Fun 夏令營：此綜合課程的內容十分豐富，除了包含劍橋英語、拼音及讀寫之學術訓練外，還融入了批判性思維、戲劇及科學等趣味元素，可全方位提升孩子解決問題的能力，為其將來升學做好充分準備。

除上述兩個皇牌課程外，還有幼稚園預備班和小一預備班，幫助孩子順利銜接新的學習階段；劍橋 Starters 備考及串字班、實戰英語文法班、創意英語寫作班、閱讀理解訓練班，有助提升孩子於不同範疇之英語能力；趣味常識科學班，以及每週奇妙歷險（包括開心奇趣樂園、通識專題探索），能讓孩子在趣味中增長知識，激發對世界的好奇心。

ABC Pathways School暑期課程一覽：

● 暑期拼音快車

● Fun Fun夏令營

● 幼稚園預備班

● 小一預備班

● 劍橋Starters備考及串字班

● 實戰英語文法班

● 創意英語寫作班

● 閱讀理解訓練班

● 趣味常識科學班

● 每週奇妙歷險：開心奇趣樂園 / 通識專題探索

● 《Read4Fun家長拼音應用》面授課程

詳情：https://shorturl.at/6eTWV

5大能力全方位提升，為幼稚園開學做足準備

ABC Pathways International Kindergarten 也推出了幼稚園暑期課程，專門針對升 PN 至升小一的孩子。課程覆蓋中文、英文、數學、普通話及藝術多個領域，通過各種有趣的活動和遊戲，幫助孩子們全方位提升能力，為進入新的學習階段做好充分準備。

ABC Pathways International Kindergarten採用國際學校 Project - based Learning 教學模式，使課堂充滿樂趣，孩子學習更投入，成效更佳，完成暑期課程能無縫銜接開學。

▲ 由專業教學團隊打造的幼稚園暑期課程讓孩子在暑期也能在系統性的課堂中學習。

ABC Pathways International Kindergarten 的 Summer Camp 課程極具特色，由國際幼稚園資深教師親自設計並授課。在課程中，老師們精心策劃了豐富多樣的遊戲和活動，孩子們在參與的過程中，能夠輕鬆鞏固所學的學科知識，同時，獨立思維與解難能力也能得到充分訓練。

▲ ABC倡導「零壓力」+「高成效」，讓孩子們在「玩住學」的氛圍中成長！

其中，升K2-P1的全日班的課程設置更是別具匠心，巧妙融入奧數和藝術元素。這些元素的加入，就像一把神奇的鑰匙，開啟了小朋友探索數理世界的大門，激發他們的數理能力；也如同畫筆，為孩子們的藝術創作天賦繪出絢麗色彩，滋養他們的藝術細胞。

▲ 課堂以輕鬆、互動性強的活動、遊戲為主，讓小朋友在「零壓力」的環境下，愛上學習！

此外，如果家長希望為小朋友打下堅實的普通話基礎，「普通話拼音班」在短短 2 個星期的課程裡，專業教師會通過生動有趣的教學方法，幫助孩子熟練掌握基本中文拼音的拼讀能力，學習並糾正發音。如此一來，孩子們升上小學後，在學習普通話時自然會更加得心應手。

▲ ABC Pathways International Kindergarten紅磡海逸豪園海逸坊的校舍。

ABC Pathways International Kindergarten暑期課程一覽：

• 中、英、數暑假夏令營 (半日)

• 中、英、數及創意藝術暑假夏令營 (全日)

• 中文暑假夏令營（半日）

• 普通話拼音班（半日）

詳情：https://shorturl.at/YtJCC

親子共學：家長拼音課程，成為子女的拼音導師

ABC Pathways School 還推出了一年僅一次的家長拼音課程。如今的英文拼音課程與家長小時候所學不同，ABC首席導師Teacher Sean超過20年教學經驗，參與了《Read4Fun拼音讀寫》教材的設計。此課程針對香港學生程度及學習速度而設計。豐富的教學經驗使他最清楚如何幫助孩子在拼音和閱讀上取得進步。在他的指導下，家長同樣能掌握有效的拼音方法，自學後能裝備好在家協助孩子，提升學習成效。

▲ 家長把握機會學習拼音技巧，將所學到的知識帶回家中，成為孩子的拼音導師！

通過這一課程，家長能夠掌握有效的拼音技巧。課程結束後，家長在家即可幫助孩子提升英文閱讀及串寫能力，成為孩子身邊的拼音導師，為孩子營造積極融洽的學習環境。

ABC Pathways School 及 ABC Pathways International Kindergarten 的暑期課程如此豐富且實用，家長們不妨把握 5 月 31 日前報名享高達 $1000 早鳥學費優惠的機會，為孩子開啟一個充實又快樂的暑假學習之旅！

聯絡ABC教學團隊：wa.link/wnoj1q

(特約)