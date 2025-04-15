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遊日注意丨南海海槽大地震概率增至8成　中國駐日使館發「5大重要通知」:提醒慎選購置房產

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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【南海海槽大地震／日本地震／中國駐日使館】遊日注意！日本政府上月曾估算未來30年南海海槽大地震的機率將升至80%，並恐致近30萬人死亡。中國駐日本大使館便發布一份「重要通知」，提醒及呼籲大陸旅日公民防範地震，並列出5大注意事項。

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中國駐日本大使館於「重要通知」中，引述日本媒體報道指，日本政府於3月31日公佈最新南海海槽大地震風險評估報告，指未來30年日本發生南海海槽大地震的機率從70%提升至80%，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8萬億美元經濟損失。

大使館提醒旅日同胞注意5大防範地震災害事項:

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「重要通知」在最後更強調，希望民眾綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。

外遊自救｜港人外遊9大自救指南

由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick曾整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

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地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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