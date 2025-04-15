港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討

【馮盈盈 / 港姐冠軍 /香港小姐】2016年港姐冠軍馮盈盈回母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士，在去年以獲一級榮譽的優異成績畢業。

此外，素來積極經營個人網上社交平台的馮盈盈，近年更積極轉型，在社交平台拍正能量片段分享人生規劃，由以前大癲大肺改為行知性路線，近期更到各區學校任講座嘉賓，引網民討論她是否為轉行鋪路。

另外，近日網上流傳一批馮盈盈在2015年參選港姐前任showgirl的照片，不少特網民讚當時盈盈「零添加」也十分靚女，難怪當年已被封「港大女神」。

香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒 FYY使手段成功翻案：證明人定勝天

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香港小姐︱懷疑馮盈盈曾「微調」

其實盈盈在求學時時期當showgirl外也任一些平面廣告模特兒，更曾獲邀參加《百變美人季》的大中華總決賽及亞太區總決賽同時勇奪冠軍，成化妝品牌的亞太區廣告代言人，2016年2月及6月到美國參與拍攝廣告硬照的工作。

但這次引關注的showgirl舊照被網民指馮盈盈當時是內雙眼皮，而非參選港姐時的外雙眼皮，故懷疑她曾作「微調」。

但另一方面也有網民指，其實只要貼雙眼皮貼，已可立即變外雙眼皮，所以網民普遍認為馮盈盈樣貌「貨真價實」沒有做過手術「升級進化」。

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