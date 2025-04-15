  • 32°C
香港時間：2025415日 (二) 13:15

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港姐冠軍︱馮盈盈入行前做showgirl舊照「出土」　FYY臉上一部位有異惹整容疑雲引熱討

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

馮盈盈入行前當showgirl舊照「出土」引關注。

【馮盈盈  / 港姐冠軍  /香港小姐】2016年港姐冠軍馮盈盈回母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士，在去年以獲一級榮譽的優異成績畢業。

此外，素來積極經營個人網上社交平台的馮盈盈，近年更積極轉型，在社交平台拍正能量片段分享人生規劃，由以前大癲大肺改為行知性路線，近期更到各區學校任講座嘉賓，引網民討論她是否為轉行鋪路。

另外，近日網上流傳一批馮盈盈在2015年參選港姐前任showgirl的照片，不少特網民讚當時盈盈「零添加」也十分靚女，難怪當年已被封「港大女神」。

香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒　FYY使手段成功翻案：證明人定勝天

點擊圖片放大
+3
+2

香港小姐︱懷疑馮盈盈曾「微調」

其實盈盈在求學時時期當showgirl外也任一些平面廣告模特兒，更曾獲邀參加《百變美人季》的大中華總決賽及亞太區總決賽同時勇奪冠軍，成化妝品牌的亞太區廣告代言人，2016年2月及6月到美國參與拍攝廣告硬照的工作。

但這次引關注的showgirl舊照被網民指馮盈盈當時是內雙眼皮，而非參選港姐時的外雙眼皮，故懷疑她曾作「微調」。

但另一方面也有網民指，其實只要貼雙眼皮貼，已可立即變外雙眼皮，所以網民普遍認為馮盈盈樣貌「貨真價實」沒有做過手術「升級進化」。

點擊圖片放大
+43
+42

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒　FYY使手段成功翻案：證明人定勝天
23:01 2024/11/27
香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒　FYY使手段成功翻案：證明人定勝天
傅穎近況︱Theresa坦言不反對醫美　李珊珊讚Theresa皮膚好：係我見過嘅藝人頭三位
12:13 2025/04/11
傅穎近況︱Theresa坦言不反對醫美　李珊珊讚Theresa皮膚好：係我見過嘅藝人頭三位
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
16:40 2025/03/24
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
00:31 2025/03/26
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
22:31 2025/04/10
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去
11:39 2025/04/14
香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去

你可能感興趣

香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒　FYY使手段成功翻案：證明人定勝天
23:01 2024/11/27
香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒　FYY使手段成功翻案：證明人定勝天
傅穎近況︱Theresa坦言不反對醫美　李珊珊讚Theresa皮膚好：係我見過嘅藝人頭三位
12:13 2025/04/11
傅穎近況︱Theresa坦言不反對醫美　李珊珊讚Theresa皮膚好：係我見過嘅藝人頭三位
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
16:40 2025/03/24
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
馮盈盈 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 香港小姐 KOL

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律