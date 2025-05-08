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醫學突破｜柏金遜症可靠驗血查出　未有症狀就驗到成本僅需800多元

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【柏金遜症／驗血／血液檢測】柏金遜症新希望！科學家已研發出一種簡單的血液檢測技術，可在柏金遜症症狀出現前就能發現，有望改變柏金遜症的早期診斷，並幫助患者及早治療。此檢測方法比目前臨床最佳測試更準確，而每次檢測成本只需80英鎊（約港幣825元），成本效益極佳。

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柏金遜症屬於神經退化性疾病，患者因腦中神經細胞持續減少，造成多巴胺分泌不足，進而出現肢體顫抖、動作緩慢等症狀；英國目前有約15.3萬名柏金遜症患者。根據《自然老化》（Nature Aging）期刊發表的一項研究指出，這項血液檢測技術通過分析轉移RNA片段（tRFs）的「小段遺傳物質」，聚焦患者體內累積的重複RNA序列，並監測線粒體RNA的衰退程度，從而診斷病情。

柏金遜症｜準確度更勝現有檢測

研究團隊指出，透過測量這些生物指標之間的比率，該檢測「提供了一種極度精準、無創、快速且價格合理的診斷方式，為早期干預與治療柏金遜症帶來希望，這些措施可能改變疾病的過程」。

據《泰晤士報》報道，此檢測準確率高達0.86，較現行針對早期症狀患者的最佳臨床檢測的0.73高出約13%。

這項研究由博士生Nimrod Madrer領導，在希伯來大學Edmond and Lily Safra腦科學中心及生命科學研究所進行，並與以色列Shaare Zedek醫療中心、英國薩里大學及倫敦帝國學院共同合作。研究團隊相信，該方法未來可作為篩檢工具，用於發現柏金遜症的分子變化。

耶路撒冷希伯來大學教授Hermona Soreq表示，此檢測採用與新冠病毒PCR檢測相同的技術，兼具快速、無創與高度準確的特性，「讓人們對柏金遜症的了解有了重大發展」。英國柏金遜症研究主任David Dexter則指出，該檢測在尋找疾病血液生物標記方面具有潛力，但仍須進一步研究確認其準確性，以及辨別其他相似疾病的能力，方能成為臨床廣泛應用的診斷工具。

柏金遜症｜拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生在年老人士，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

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現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

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資料來源：《自然老化》（Nature Aging）期刊

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