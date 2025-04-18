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日本旅遊｜遊日港人食飯誤將1物當餐碟　疑惑隔離食客餐碟更靚真相引網民爆笑

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

遊日港人食飯誤將1物當餐碟，疑惑隔離食客餐碟更靚，真相引網民爆笑。

【日本旅遊 / 飲食文化】由於各國飲食文化差異，外遊時難免會發生一些「小烏龍」。近日，有港人在Threads發帖分享自己在日本旅遊發生的趣事；她日前到餐廳食飯，飯後發現自己使用的餐碟與其他食客不同，恍然大悟發現自己竟將1物當作餐碟，不禁發笑……

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日本旅遊｜錯把煙灰缸當作餐碟

樓主遊日期間，光顧1間餐廳食飯，見到1個「黑色餐碟」，見它「好乾淨㗎」便沒有多想，順手拿來使用。

惟她用餐完畢後，發現自己所用的餐碟與旁邊食客所用的不同，疑惑「點解人哋個碟咁靚」，而後恍然大悟，發現原來自己將店內的煙灰缸當作餐碟使用，不禁發笑。

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日本旅遊｜網民爆笑：角位仲可以放筷子

此事引網民爆笑，紛紛打趣道，「啲飛機笑緊你」、「好味嗎」、「啲肉有冇煙灰味」、「係尼古丁，我加咗尼古丁」、「角位仲可以放筷子」、「你威」、「煙熏味好足」、「事已至此，順手點隻煙食」、「老闆：ちょっと困りますね（有些令人困擾）」；不過，亦有人擔心衞生問題，「好污糟」、「無人提你？」。

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