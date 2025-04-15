劍魚行動︱入境處行動打擊在港違反逗留條件外傭　拘捕43人年齡20至60歲

入境處本月7日至14日在全港進行代號「劍魚」行動，打擊外傭在港違反逗留條件，拘捕43人（20至60歲）。包括35名非法勞工，大部分是印尼籍及菲律賓籍，當中7人為現職外籍家庭傭工、14名在港逾期逗留前外籍家庭傭工、9名以訪客身分到港人士、2名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）人士、2名輸入勞工及 1 名持工作簽證人士。

另外，拘捕8名懷疑聘用非法勞工人士，均為香港居民，分別3男5女，年齡介乎44至64歲，是涉案公司、東主或負責人。

高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩今日（15日）表示，行動搜查58處地方，包括酒樓、餐廳、零售商店、商業大廈及住宅單位等，大部分被捕非法勞工從事洗碗、處理食材及清潔等工作。

初步調查顯示，被捕非法勞工透過朋友及同鄉介紹工作，時薪由數10元至日薪200至500元不等。其中21名被捕人士較早時在沙田裁判法院已被判監16日（緩刑1年）至14個月3星期不等。

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