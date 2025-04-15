  • 32°C
香港時間：2025415日 (二) 13:15

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劍魚行動︱入境處行動打擊在港違反逗留條件外傭　拘捕43人年齡20至60歲

熱話

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

入境處採取行動打擊外傭在港違反逗留條件。（曾秋文）

入境處本月7日至14日在全港進行代號「劍魚」行動，打擊外傭在港違反逗留條件，拘捕43人（20至60歲）。包括35名非法勞工，大部分是印尼籍及菲律賓籍，當中7人為現職外籍家庭傭工、14名在港逾期逗留前外籍家庭傭工、9名以訪客身分到港人士、2名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）人士、2名輸入勞工及 1 名持工作簽證人士。

另外，拘捕8名懷疑聘用非法勞工人士，均為香港居民，分別3男5女，年齡介乎44至64歲，是涉案公司、東主或負責人。

高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩今日（15日）表示，行動搜查58處地方，包括酒樓、餐廳、零售商店、商業大廈及住宅單位等，大部分被捕非法勞工從事洗碗、處理食材及清潔等工作。

初步調查顯示，被捕非法勞工透過朋友及同鄉介紹工作，時薪由數10元至日薪200至500元不等。其中21名被捕人士較早時在沙田裁判法院已被判監16日（緩刑1年）至14個月3星期不等。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

外傭 入境處 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律