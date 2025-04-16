教大舉辦研討會集思廣益　 共同探討協助自閉症學生適應主流學校學習

香港愈來愈重視推行融合教育，促進學生愉快學習及成長。由香港教育大學（教大）特殊教育與輔導學系聯同蕊展計劃（Project Aspire）合辦的「跨學段支援主流學校的自閉症譜系障礙學生」自閉症研討會，於本月初（4月2日）舉行．旨在提高社會對自閉症的認識和理解，同時亦為教育工作者和機構提供平台，共同探討如何合作為自閉症學生提供最合適的支援，幫助他們適應在主流學校的學習與發展。

▲ 教大特殊教育與輔導學系助理教授羅頴嘉博士發布了一項研究結果，並就支援自閉症學生學習與成長提供若干建議。

是次研討會吸引超過200名來自教育界、政府機構、社福團體及家長代表參與。教大特殊教育與輔導學系助理教授羅頴嘉博士在會上發表了一項針對香港中學和大專自閉症譜系障礙學生及其照顧者需求的研究結果。該項研究於今年3月開展，研究團隊共訪問了十六位家長，大專院校及中學學生，從中反映自閉症的高中生及大專生，除了需適應主流學校學習環境的改變和社交等問題外，還要面對未來職業發展帶來的挑戰。她建議可通過加強家校溝通、推動校內融合教育政策，以及提升教師專業發展等多管齊下，有助支援自閉症學生的學習與成長。

▲ 澳洲格里菲斯大學自閉症卓越中心總監Professor Dawn ADAMS在研討會上發表主題演講。

各界專家分享 研討不同議題

與此同時，研討會亦邀請到澳洲格里菲斯大學自閉症卓越中心總監道恩 • 亞當斯教授 （Professor Dawn ADAMS）擔任主題演講嘉賓，分享自閉症、焦慮及學校出席率之間的關係，並提出降低焦慮、提升學生學習適應能力的實證策略。

▲ 教育局高級專責教育主任李頴怡博士集中介紹適用於不同學校的教育資源。

其他來自教育局及業界的專家同時就不同議題發表演講。其中天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文及前小學副校長趙婉嫻，在研討會上分享中小學校支援自閉症譜系障礙學生的前線經驗和見解；香港特區政府教育局高級專責教育主任李頴怡博士重點介紹由局方專為自閉症譜系障礙學生設計，可用於不同學段的教育資源；而資深臨床心理學家潘麥瑞雯博士則剖析家長在支援自閉症孩子成長過程中面對的挑戰及應對策略。

▲ 教大學生事務長楊志豪教授期望在教育界聯同政府及社會各界共同努力下，助每位學生能充分發揮潛力。

邀自閉症學生參與 展現共融主題

教大學生事務長楊志豪教授出席活動時指出，該大學一直致力於為自閉症譜系障礙學生提供社交訓練，讓他們能充分發揮潛能，盡情享受學校生活。「研討會適逢在世界自閉症關懷日舉行，讓我們一同努力，使每個學生無論面臨甚麼挑戰，都能茁壯成長並充分發揮他們的潛力。」

▲ 教大蕊展計劃行政總監賴成恩女 士為研討會致閉幕辭。 （攝影 : 炮台山循道衛理中學攝影大使）

蕊展計劃行政總監賴成恩亦表示，研討會本身就體現了共融主題，主辦單位邀請了蕊展計劃的畢業生及其他自閉症學生共同參與，按學生的個性和專長，分配不同的崗位。「蕊展計劃未來將拓展服務範圍，覆蓋更多元化的活動，並擴大服務對象至中學畢業生，協助他們就業前為踏入社會作好準備。我們亦歡迎教育界、政府及社會各界同工一同商討合作方案，為自閉症學童締造一個友善的成長環境。」

▲ 研討會特設「關於支援中小學自閉症學生：校長對談會」環節，通過互動交流集思廣益。

推展融合教育 關注多樣化需要

教大特殊教育與輔導學系（SEC）一貫推動多元化、平等、特殊及融合教育，尤其著重透過高品質的教育和培訓課程、可持續和創新的研究，以及與國際學者和持份者在研究和實踐等層面開展跨學科的合作，培養優秀的教育工作者、輔導員和言語治療師。為了進一步實踐特殊和融合教育的精神，以至培育教育及科研人材，SEC 提供多個相關學士、研究生及專業培訓課程，以滿足學生在主流社會與特殊環境中的多樣化需要。

多年來，SEC在香港教育局的委託下積極配合教師和教育界人士的專業發展和學校需要，開辦「照顧不同學習需要」基礎、高級及專題課程，並與本港、內地及海外機構合作推行各種項目及公衆活動，促進社會共融的發展。

成立於2004年的教大蕊展計劃，歷年致力為就讀主流學校的自閉症譜系障礙學童提供多元支援，廣泛涵蓋社交訓練、家長教育、個別跟進等服務，讓他們能充分發揮潛能，同時學習與人交往。近年計劃更增設名為「欺零融異」校園共融計劃的到校服務，培訓教大學生成為活動導師，前往全港不同中學舉辦共融體驗活動，幫助中學生認識自閉症，消除誤解、同時減少欺淩，攜手建立關愛和共融的校園。如欲了解教大蕊展計劃服務詳情，可瀏覽：https://www.projectaspire.hk/。

（特約）